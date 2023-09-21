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Борец с украинским языком Брагарь может возглавить Комитет ВР по свободе слова

Общество 16:09   21.09.2023
Оксана Якушко
Борец с украинским языком Брагарь может возглавить Комитет ВР по свободе слова

Комитет парламента по свободе слова и информации вместо арестованного Нестора Шуфрича может возглавить ныне заместитель председателя этого органа Евгений Брагарь, известный тем, что боролся с украинским языком и является сторонником Шария.

Об этом сообщает издание Левый Берег.

Евгений Брагарь стал депутатом по избирательному списку «Слуги народа» (номер 76).

Попадание 25-летнего парня без политического или профессионального опыта в проходную часть избирательного списка выглядело бы странным, но не для «Слуги народа» образца 2019-го – тогда в президентской партии оказалось немало случайных людей. Впрочем, есть и другое объяснение: по версии бывшего главы ОП Андрея Богдана, мать Евгения тесно связана с семьей Зеленского. «То ли няня его детей, или… То есть человек, долгую историю прошедший с ним. Он (Зеленский — прим. ред.) его очень ценит», – заявил он в одном интервью. Брагарь в ответ назвал заявление Богдана «пьяным бредом».

В парламенте Евгений Брагар запомнился, прежде всего, не как законотворец, а как активный борец против украинского языка и генератор нескольких громких медийных скандалов.

Первым скандальным выступлением стало заявление 24 сентября 2019-го в эфире телеканала «Рада» о том, что государство не должно финансировать патриотические фильмы типа «Киборгов», потому что «они не принесут прибыли». Средства нужно выделять на такие ленты, как «Свингеры», «Дзидзе» и «Бешеная свадьба». Тогда же Брагарь признался, что не считает рф врагом, а только лишь режим Путина. Впрочем, этот спич заметили только после того, как Брагар попал в последующие передряги.

В конце января 2020 Евгений Брагарь встал на защиту водителя автобуса Луцк – Киев, который отказал волонтерам Ярине Черногуз и Анастасии Конфедерат в просьбе выключить российский сериал во время поездки. В итоге девушки, которые в Киев направлялись с похорон погибшего на Донбассе Николая Сорочука, должны были выйти из автобуса посреди трассы.

Брагарь на Facebook назвал волонтерок «девушками националистических взглядов». Только выступлением в соцсетях депутат не ограничился – он написал на одну из волонтерок заявление в полицию, требуя привлечь ее к уголовной ответственности. «Заявление подано о высказываниях о том, что русский язык не должен звучать в Украине. Это высказывание является дискриминацией по языковому признаку», – заявил Брагарь.

В ходе дискуссии на упрек нардепки Яны Зинкевич, что действия водителя противоречили Закону «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», Брагарь заявил, что относится «резко негативно» к этому закону.

Опять же словами не обошлось: вместе с другими ненавистниками украинизации – Максимом Бужанским, Георгием Мазурашу, Евгением Шевченко, Данилом Гетманцевым, Артемом Дмитруком, Александром Дубинским и другими нардепами от «Слуги» – подал в январе 2021-го законопроект Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который предусматривал отмену штрафов за отказ предоставлять услуги на украинском языке.

В феврале 2020 года Евгений Брагарь попал в еще один скандал, очень красноречиво проявив масштаб личности. В телеэфире на вопрос пенсионерки из Кировоградской области, как прожить, если вся пенсия идет на оплату коммуналки, он заявил: «Если собака во дворе элитной породы, она может ее продать в любой момент и спокойно заплатить».

Такой неразумный выпад в сторону избирателей удивил (мягко говоря) президентскую фракцию. Ее руководство посоветовало своему депутату сделать «определенную паузу» в общении с медиа.

В итоге в 2020-м Брагар ни разу не выступал в парламенте. Однако засветился в поддержке одиозного российского пропагандиста Анатолия Шария: отправил ему донат на тысячу гривен с припиской «не все в слуге народа такие как вы думаете» (орфография и пунктуация автора сохранены).

4 июля 2021 года сотрудники патрульной полиции остановили «Toyota Camry», за рулем которой находился Брагарь, — за неподсвеченный государственный номер автомобиля. В ходе проверки полицейские заподозрили, что нардеп в состоянии наркотического опьянения и предложили ему пройти медицинское обследование. О чем составили протокол. Кроме того, впоследствии они рассказали, что депутат и его помощник угрожали им.

Читайте также: СБУ пришла с обысками к Шуфричу по подозрению в госизмене — СМИ

Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Политика, Украина; Теги: , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 сентября 2023 в 16:09;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Комитет парламента по свободе слова и информации вместо арестованного Нестора Шуфрича может возглавить ныне заместитель председателя этого органа Евгений Брагар, известный тем, что боролся с украинским языком и является сторонником Шария.".