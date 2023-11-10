Яблучко від яблуньки: судитимуть доньку телевізійника-зрадника з Харкова
Прокуратура передала до суду справу 34-річної харків’янки, яку звинувачують у колабораціонізмі. Нюанс – у тому, що її батько, колишній співробітник одного з телеканалів Харкова, вже сидить за те саме.
“Колишній художник-постановник одного з харківських телеканалів виготовляв у себе вдома листівки із зображенням символу латинської літери “Z” та російського прапора. Виготовлені макети листівок він надсилав своїй доньці, яка проживає у Москві. За даними слідства, його донька зверталась до вищого російського політичного керівництва та пропонувала “творіння” свого батька для розповсюдження серед особового складу зс рф та незаконних збройних формувань “ЛНР”, “ДНР”, аби підтримати їх “бойовий дух“, – нагадали фабулу в пресслужбі Харківської обласної прокуратури.
Жінка так переймалася просуванням “творчості” свого батька, що отримала згоду від Міністерства оборони РФ на використання цих листівок для “информационно-разъяснительной и военно-патриотической работы с личным составом Вооруженных сил РФ”.
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Судитимуть фанатку “русского мира” заочно. Справу передали до міського суду Чугуєва. А ось її батько отримав реальний термін – 10 років, вирок йому ухвалили у грудні 2022 року.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: коллаборантка, прокуратура, суд;
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2023 в 12:38;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прокуратура передала до суду справу 34-річної харків’янки, яку звинувачують у колабораціонізмі. Нюанс – у тому, що її батько, колишній співробітник одного з телеканалів Харкова, вже сидить за те саме".