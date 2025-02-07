Меняла сувенирные деньги на настоящие: как на Харьковщине обманули пенсионерку

44-летнюю женщину на Харкьовщине подозревают в мошенничестве. По данным правоохранителей, она обманула пожилую женщину.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что фигурантка наведывалась к пожилым людям и представлялась работником газовой службы.

«Она рассказывала людям о якобы имеющейся денежной реформе, которая предусматривала замену старых денежных купюр на новые», — рассказали правоохранители.

Ее жертвой стала жительница поселки Ковяги. Фигурантка подменила деньги потерпевшей в сумме 30 тысяч гривен и 600 долларов на сувенирные купюры, отметили в полиции.

Женщине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) УКУ. Сейчас ей избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Если вину докажут, женщине «светит» до трех лет тюрьмы.