Меняла сувенирные деньги на настоящие: как на Харьковщине обманули пенсионерку
44-летнюю женщину на Харкьовщине подозревают в мошенничестве. По данным правоохранителей, она обманула пожилую женщину.
В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что фигурантка наведывалась к пожилым людям и представлялась работником газовой службы.
«Она рассказывала людям о якобы имеющейся денежной реформе, которая предусматривала замену старых денежных купюр на новые», — рассказали правоохранители.
Ее жертвой стала жительница поселки Ковяги. Фигурантка подменила деньги потерпевшей в сумме 30 тысяч гривен и 600 долларов на сувенирные купюры, отметили в полиции.
Женщине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) УКУ. Сейчас ей избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Если вину докажут, женщине «светит» до трех лет тюрьмы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: мошенничество, обман, пенсионер, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 7 февраля 2025 в 16:20;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "44-летнюю женщину на Харкьовщине подозревают в мошенничестве. По данным правоохранителей, она обманула пожилую женщину.".