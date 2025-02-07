Live
  • Пт 07.02.2025
  • Харьков  -3°С
  • USD 41.49
  • EUR 42.98

Меняла сувенирные деньги на настоящие: как на Харьковщине обманули пенсионерку

Общество 16:20   07.02.2025
Виктория Яковенко
Меняла сувенирные деньги на настоящие: как на Харьковщине обманули пенсионерку Фото: ГУНП в Харьковской области

44-летнюю женщину на Харкьовщине подозревают в мошенничестве. По данным правоохранителей, она обманула пожилую женщину.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что фигурантка наведывалась к пожилым людям и представлялась работником газовой службы.

«Она рассказывала людям о якобы имеющейся денежной реформе, которая предусматривала замену старых денежных купюр на новые», — рассказали правоохранители.

Ее жертвой стала жительница поселки Ковяги. Фигурантка подменила деньги потерпевшей в сумме 30 тысяч гривен и 600 долларов на сувенирные купюры, отметили в полиции.

Женщине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) УКУ. Сейчас ей избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Если вину докажут, женщине «светит» до трех лет тюрьмы.

Читайте также: Пожизненное «светит» 18-летнему: его подозревают в серии поджогов в Харькове

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
КП «Харьковблагоустройство» прекратило деятельность: что будет с дворниками
КП «Харьковблагоустройство» прекратило деятельность: что будет с дворниками
05.02.2025, 21:14
Мальчик подорвался ночью в своей комнате: подробности трагедии на Харьковщине
Мальчик подорвался ночью в своей комнате: подробности трагедии на Харьковщине
07.02.2025, 10:48
Новости Харькова — главное 7 февраля: ребенок погиб в Коротиче, ночной обстрел
Новости Харькова — главное 7 февраля: ребенок погиб в Коротиче, ночной обстрел
07.02.2025, 14:48
Пожизненное «светит» 18-летнему: его подозревают в серии поджогов в Харькове
Пожизненное «светит» 18-летнему: его подозревают в серии поджогов в Харькове
07.02.2025, 15:33
Сегодня 7 февраля: какой праздник и день в истории
Сегодня 7 февраля: какой праздник и день в истории
07.02.2025, 06:00
Нужно быть осторожными – Терехов назвал наиболее пострадавшие районы Харькова
Нужно быть осторожными – Терехов назвал наиболее пострадавшие районы Харькова
07.02.2025, 16:42

Новости по теме:

09:38
Эпидемия мошенничества на Харьковщине: при чем здесь «магическое мышление»
18:25
Мужчина обманул 12 граждан на Харьковщине, его подозревают в мошенничестве
14:17
Госрегистраторов и жительницу Изюма будут судить за махинации с єВідновленням
18:15
Вместо умершей любовницы мужчина получал соцпомощь в Харькове
18:28
Более $50 тыс заработала женщина из Харькова на «передаче» участков земли

Вы читали новость: «Меняла сувенирные деньги на настоящие: как на Харьковщине обманули пенсионерку»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 7 февраля 2025 в 16:20;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "44-летнюю женщину на Харкьовщине подозревают в мошенничестве. По данным правоохранителей, она обманула пожилую женщину.".