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Пожизненное «светит» 18-летнему: его подозревают в серии поджогов в Харькове

Общество 15:33   07.02.2025
Виктория Яковенко
Пожизненное «светит» 18-летнему: его подозревают в серии поджогов в Харькове Фото: Харьковская областная прокуратура

Харьковские правоохранители передали в суд дело 18-летнего юноши. Следствие считает, что он по заказу совершал поджоги.

Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, с начала ноября 2024 года безработный парень поджигал трансформаторные подстанции, расположенные в Салтовском районе, а также отделения «Укрпочты». Свои действия, якобы для отчетности, он снимал на телефон.

«Установлено, что он действовал по заказу куратора, личность которого устанавливается, — вероятно, представителя российских спецслужб», — отметили правоохранители.

В прокуратуре добавили, что парня завербовали дистанционно. От куратора в Telegram он получал подробные инструкции, как нужно действовать, согласовывал, какие именно объекты нужно поджечь, а также обсуждал условия «сотрудничества».

«Деньги от «работодателя» молодой человек получал на специально созданный для этого криптовалютный кошелек, а уже в дальнейшем выводил в гривне. Всего за четыре поджога обвиняемый получил почти 150 тыс. гривен», — установило следствие.

А одно из видео, которое снял фигурант, появилось в Telegram-канале антиукраинского направления, отметили правоохранители. Говорят: сообщение с роликом сопровождала подпись с призывом «жечь и уничтожать все объекты, выполняющие задачи принудительной мобилизации».

Парню инкриминируют диверсии, совершенные в условиях военного положения, и легализации имущества, полученного преступным путем (ч. 2 ст. 113, ч. 1 ст. 209 УКУ). Если вину докажут, ему грозит пожизненное с конфискацией имущества.

поджог в Харькове
Фото: Харьковская областная прокуратура
поджог в Харькове
Фото: Харьковская областная прокуратура
поджог в Харькове
Фото: Харьковская областная прокуратура

Читайте также: В Харькове будут судить двух подростков: их подозревают в диверсии

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 7 февраля 2025 в 15:33;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковские правоохранители передали в суд дело 18-летнего юноши. Следствие считает, что он по заказу совершал поджоги.".