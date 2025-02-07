Пожизненное «светит» 18-летнему: его подозревают в серии поджогов в Харькове
Харьковские правоохранители передали в суд дело 18-летнего юноши. Следствие считает, что он по заказу совершал поджоги.
Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, с начала ноября 2024 года безработный парень поджигал трансформаторные подстанции, расположенные в Салтовском районе, а также отделения «Укрпочты». Свои действия, якобы для отчетности, он снимал на телефон.
«Установлено, что он действовал по заказу куратора, личность которого устанавливается, — вероятно, представителя российских спецслужб», — отметили правоохранители.
В прокуратуре добавили, что парня завербовали дистанционно. От куратора в Telegram он получал подробные инструкции, как нужно действовать, согласовывал, какие именно объекты нужно поджечь, а также обсуждал условия «сотрудничества».
«Деньги от «работодателя» молодой человек получал на специально созданный для этого криптовалютный кошелек, а уже в дальнейшем выводил в гривне. Всего за четыре поджога обвиняемый получил почти 150 тыс. гривен», — установило следствие.
А одно из видео, которое снял фигурант, появилось в Telegram-канале антиукраинского направления, отметили правоохранители. Говорят: сообщение с роликом сопровождала подпись с призывом «жечь и уничтожать все объекты, выполняющие задачи принудительной мобилизации».
Парню инкриминируют диверсии, совершенные в условиях военного положения, и легализации имущества, полученного преступным путем (ч. 2 ст. 113, ч. 1 ст. 209 УКУ). Если вину докажут, ему грозит пожизненное с конфискацией имущества.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: поджог, Харьков, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 7 февраля 2025 в 15:33;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковские правоохранители передали в суд дело 18-летнего юноши. Следствие считает, что он по заказу совершал поджоги.".