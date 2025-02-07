Довічне «світить» 18-річному: його підозрюють у серії підпалів у Харкові

Харківські правоохоронці передали до суду справу 18-річного хлопця. Слідство вважає, що він на замовлення вчиняв підпали.

Як повідомили в Харківській обласній прокуратурі, з початку листопада 2024 року безробітний хлопець підпалював трансформаторних підстанцій, розташовані у Салтівському районі, а також відділення «Укрпошти». Свої дії, нібито «для звітності», він фільмував на телефон.

«Встановлено, що він діяв на замовлення куратора, особа якого наразі встановлюється, — ймовірно, представника російських спецслужб», – зазначили правоохоронці.

У прокуратурі додали, що молодика завербували дистанційно. Від куратора в мережі «Телеграм» він отримував детальні інструкції, як треба діяти, узгоджував, які саме об’єкти треба підпалити, а також обговорював умови «співпраці».

«Гроші від «роботодавця» молодик отримував на спеціально створений для цього криптовалютний гаманець, а вже в подальшому виводив у гривні. Усього за чотири підпали обвинувачений отримав майже 150 тис. гривень», – встановило слідство.

А одне з відео, яке зняв фігурант, з’явилося в телеграм-каналі антиукраїнського спрямування, зазначили правоохоронці. Кажуть: допис з роликом супроводжував підпис з закликом «жечь и уничтожать все объекты, выполняющие задачи принудительной мобилизации».

Хлопцю інкримінують диверсії, вчинених в умовах воєнного стану, та легалізації майна, отриманого злочинним шляхом (ч. 2 ст. 113, ч. 1 ст. 209 ККУ). Якщо провину доведуть, йому загрожує довічне з конфіскацією майна.