Live
  • Пт 07.02.2025
  • Харків  -3°С
  • USD 41.49
  • EUR 42.98

Довічне «світить» 18-річному: його підозрюють у серії підпалів у Харкові

Суспільство 15:33   07.02.2025
Вікторія Яковенко
Довічне «світить» 18-річному: його підозрюють у серії підпалів у Харкові Фото: Харківська обласна прокуратура

Харківські правоохоронці передали до суду справу 18-річного хлопця. Слідство вважає, що він на замовлення вчиняв підпали.

Як повідомили в Харківській обласній прокуратурі, з початку листопада 2024 року безробітний хлопець підпалював трансформаторних підстанцій, розташовані у Салтівському районі, а також відділення «Укрпошти». Свої дії, нібито «для звітності», він фільмував на телефон.

«Встановлено, що він діяв на замовлення куратора, особа якого наразі встановлюється, — ймовірно, представника російських спецслужб», – зазначили правоохоронці.

У прокуратурі додали, що молодика завербували дистанційно. Від куратора в мережі «Телеграм» він отримував детальні інструкції, як треба діяти, узгоджував, які саме об’єкти треба підпалити, а також обговорював умови «співпраці».

«Гроші від «роботодавця» молодик отримував на спеціально створений для цього криптовалютний гаманець, а вже в подальшому виводив у гривні. Усього за чотири підпали обвинувачений отримав майже 150 тис. гривень», – встановило слідство.

А одне з відео, яке зняв фігурант, з’явилося в телеграм-каналі антиукраїнського спрямування, зазначили правоохоронці. Кажуть: допис з роликом супроводжував підпис з закликом «жечь и уничтожать все объекты, выполняющие задачи принудительной мобилизации».

Хлопцю інкримінують диверсії, вчинених в умовах воєнного стану, та легалізації майна, отриманого злочинним шляхом (ч. 2 ст. 113, ч. 1 ст. 209 ККУ). Якщо провину доведуть, йому загрожує довічне з конфіскацією майна.

поджог в Харькове
Фото: Харківська обласна прокуратура
поджог в Харькове
Фото: Харківська обласна прокуратура
поджог в Харькове
Фото: Харківська обласна прокуратура

Читайте також: У Харкові судитимуть двох підлітків: їх підозрюють у диверсії

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Потрібно бути обережними – Терехов назвав найбільш постраждалі райони Харкова
Потрібно бути обережними – Терехов назвав найбільш постраждалі райони Харкова
07.02.2025, 16:42
Міняла сувенірні гроші на справжні: як на Харківщині обманювали пенсіонерів
Міняла сувенірні гроші на справжні: як на Харківщині обманювали пенсіонерів
07.02.2025, 16:20
Масштабні обшуки провели в харківських кіосках: що знайшли (відео, фото)
Масштабні обшуки провели в харківських кіосках: що знайшли (відео, фото)
05.02.2025, 20:39
Довічне «світить» 18-річному: його підозрюють у серії підпалів у Харкові
Довічне «світить» 18-річному: його підозрюють у серії підпалів у Харкові
07.02.2025, 15:33
Новини Харкова — головне 7 лютого: дитина загинула в Коротичі, нічний обстріл
Новини Харкова — головне 7 лютого: дитина загинула в Коротичі, нічний обстріл
07.02.2025, 14:48
Нова система тривог у Харкові: коли запрацює і що чекають найближчими днями
Нова система тривог у Харкові: коли запрацює і що чекають найближчими днями
07.02.2025, 14:21

Новини за темою:

19:35
У Харкові підпалили автомобіль: у поліції розкрили мотиви злочинця
15:25
Під Харковом горіло авто військового: у підпалі підозрюють підлітка (фото)
15:37
У Харкові судитимуть двох підлітків: їх підозрюють у диверсії
13:42
Харківщина – у лідерах по країні за кількістю підпалів
11:45
Залишали картку джокера: друзів підозрюють у підпалі військових авто в Харкові

Ви читали новину: «Довічне «світить» 18-річному: його підозрюють у серії підпалів у Харкові»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 7 Лютого 2025 в 15:33;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківські правоохоронці передали до суду справу 18-річного хлопця. Слідство вважає, що він на замовлення вчиняв підпали.".