Довічне «світить» 18-річному: його підозрюють у серії підпалів у Харкові
Харківські правоохоронці передали до суду справу 18-річного хлопця. Слідство вважає, що він на замовлення вчиняв підпали.
Як повідомили в Харківській обласній прокуратурі, з початку листопада 2024 року безробітний хлопець підпалював трансформаторних підстанцій, розташовані у Салтівському районі, а також відділення «Укрпошти». Свої дії, нібито «для звітності», він фільмував на телефон.
«Встановлено, що він діяв на замовлення куратора, особа якого наразі встановлюється, — ймовірно, представника російських спецслужб», – зазначили правоохоронці.
У прокуратурі додали, що молодика завербували дистанційно. Від куратора в мережі «Телеграм» він отримував детальні інструкції, як треба діяти, узгоджував, які саме об’єкти треба підпалити, а також обговорював умови «співпраці».
«Гроші від «роботодавця» молодик отримував на спеціально створений для цього криптовалютний гаманець, а вже в подальшому виводив у гривні. Усього за чотири підпали обвинувачений отримав майже 150 тис. гривень», – встановило слідство.
А одне з відео, яке зняв фігурант, з’явилося в телеграм-каналі антиукраїнського спрямування, зазначили правоохоронці. Кажуть: допис з роликом супроводжував підпис з закликом «жечь и уничтожать все объекты, выполняющие задачи принудительной мобилизации».
Хлопцю інкримінують диверсії, вчинених в умовах воєнного стану, та легалізації майна, отриманого злочинним шляхом (ч. 2 ст. 113, ч. 1 ст. 209 ККУ). Якщо провину доведуть, йому загрожує довічне з конфіскацією майна.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Лютого 2025 в 15:33;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківські правоохоронці передали до суду справу 18-річного хлопця. Слідство вважає, що він на замовлення вчиняв підпали.".