Судимая жительница Чугуева нашла заработок в Telegram и вновь пойдет под суд
Женщину и мужчину, которых подозревают в поджогах автомобилей, задержали на Харьковщине. Это неоднократно судимая жительница Чугуева и ее товарищ из района.
По данным следствия, предложение о таком заработке женщина нашла в Telegram. Около 02:00 13 января она подожгла грузовик, облив его заранее подготовленным легковоспламеняющимся веществом, сообщают в областной прокуратуре.
В тот же день, около 13:00, женщина, привлекая своего знакомого — 30-летнего жителя района, — совершила еще один поджог. В этот раз целью стал грузовик, принадлежащий военным. После содеянного сообщники сразу скрылись.
Правоохранители задержали поджигателей и сообщили им о подозрении в умышленном повреждении чужого имущества, совершенном путем поджога (ч. 2 ст. 194 УКУ). Прокурор будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Возможную причастность российских спецслужб к организации преступлений проверяют.
Как сообщала МГ «Объектив», правоохранители сообщили о подозрении 16-летнему студенту одного из харьковских техникумов по факту поджога локомотива на территории железнодорожного депо «Основа» в Харькове.
Читайте также: Харьковчанин поджигал военные автомобили – его будут судить
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: автомобили, новости Харькова, підпал, поджог, Харьковская областная прокуратура;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Судимая жительница Чугуева нашла заработок в Telegram и вновь пойдет под суд», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 16 января 2026 в 18:43;