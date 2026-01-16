Live

Судимая жительница Чугуева нашла заработок в Telegram и вновь пойдет под суд

Происшествия 18:43   16.01.2026
Елена Нагорная
Судимая жительница Чугуева нашла заработок в Telegram и вновь пойдет под суд

Женщину и мужчину, которых подозревают в поджогах автомобилей, задержали на Харьковщине. Это неоднократно судимая жительница Чугуева и ее товарищ из района.

По данным следствия, предложение о таком заработке женщина нашла в Telegram. Около 02:00 13 января она подожгла грузовик, облив его заранее подготовленным легковоспламеняющимся веществом, сообщают в областной прокуратуре.

В тот же день, около 13:00, женщина, привлекая своего знакомого — 30-летнего жителя района, — совершила еще один поджог. В этот раз целью стал грузовик, принадлежащий военным. После содеянного сообщники сразу скрылись.

Правоохранители задержали поджигателей и сообщили им о подозрении в умышленном повреждении чужого имущества, совершенном путем поджога (ч. 2 ст. 194 УКУ). Прокурор будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Возможную причастность российских спецслужб к организации преступлений проверяют.

Как сообщала МГ «Объектив», правоохранители сообщили о подозрении 16-летнему студенту одного из харьковских техникумов по факту поджога локомотива на территории железнодорожного депо «Основа» в Харькове.

Читайте также: Харьковчанин поджигал военные автомобили – его будут судить

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Надо быть готовыми — харьковские энергетики об аварийных отключениях и морозах
Надо быть готовыми — харьковские энергетики об аварийных отключениях и морозах
15.01.2026, 13:48
Новости Харькова – главное 16 января: умерла Гречанина, ситуация со светом
Новости Харькова – главное 16 января: умерла Гречанина, ситуация со светом
16.01.2026, 16:45
Кирпич на плите для обогрева квартиры: эффективно или опасно?
Кирпич на плите для обогрева квартиры: эффективно или опасно?
16.01.2026, 09:30
Правила комендантского часа меняют, ночью можно выходить на улицу (обновлено)
Правила комендантского часа меняют, ночью можно выходить на улицу (обновлено)
16.01.2026, 11:25
ЧС в энергетике: Терехов заявил, что Харьков готов поделиться опытом
ЧС в энергетике: Терехов заявил, что Харьков готов поделиться опытом
16.01.2026, 15:16
ДТП на Харьковщине — молодой водитель сбил ребенка (фото)
ДТП на Харьковщине — молодой водитель сбил ребенка (фото)
16.01.2026, 18:59

Новости по теме:

08.10.2025
Арестованные автомобили передали на фронт воинам ВСУ харьковские прокуроры
22.07.2025
Военный с Харьковщины торговал гуманитарными авто для СОУ — ГПСУ (фото)
25.06.2025
Как осудили харьковчанина за поджог авто бывшего военного — приговор
22.10.2024
Поджоги авто ВСУ и ж/д оборудования на Харьковщине: среди фигурантов 13 детей
03.07.2024
Обманул ВСУ на 1,2 млн грн и сядет на 6 лет: суд приговорил жителя Харьковщины


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Судимая жительница Чугуева нашла заработок в Telegram и вновь пойдет под суд», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 16 января 2026 в 18:43;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Женщину и мужчину, которых подозревают в поджогах автомобилей, задержали на Харьковщине. Это неоднократно судимая жительница Чугуева и ее товарищ из района.".