Судимая жительница Чугуева нашла заработок в Telegram и вновь пойдет под суд

Женщину и мужчину, которых подозревают в поджогах автомобилей, задержали на Харьковщине. Это неоднократно судимая жительница Чугуева и ее товарищ из района.

По данным следствия, предложение о таком заработке женщина нашла в Telegram. Около 02:00 13 января она подожгла грузовик, облив его заранее подготовленным легковоспламеняющимся веществом, сообщают в областной прокуратуре.

В тот же день, около 13:00, женщина, привлекая своего знакомого — 30-летнего жителя района, — совершила еще один поджог. В этот раз целью стал грузовик, принадлежащий военным. После содеянного сообщники сразу скрылись.

Правоохранители задержали поджигателей и сообщили им о подозрении в умышленном повреждении чужого имущества, совершенном путем поджога (ч. 2 ст. 194 УКУ). Прокурор будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Возможную причастность российских спецслужб к организации преступлений проверяют.

Как сообщала МГ «Объектив», правоохранители сообщили о подозрении 16-летнему студенту одного из харьковских техникумов по факту поджога локомотива на территории железнодорожного депо «Основа» в Харькове.