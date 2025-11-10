Подросток поджег локомотив в Харькове: каковы причины и что ему грозит (фото)
Правоохранители сообщили о подозрении 16-летнему студенту одного из харьковских техникумов по факту поджога локомотива на территории железнодорожного депо «Основа» в Харькове.
Около 22:30 7 ноября подросток подошел к одному из локомотивов, облил его заранее подготовленной зажигательной смесью и поджег ее при помощи зажигалки, сообщает Харьковская областная прокуратура.
По данным следствия, парень искал заработок и совершил поджог по заказу, который получил в Telegram. Возгорание он снял на видео, чтобы в дальнейшем отправить заказчику в качестве подтверждения выполненного задания.
Подросток сбежал с места происшествия, но был задержан. Парню инкриминируют ч. 2 ст. 194 УКУ (умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога) и уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
Размер ущерба, нанесенного АО «Укрзалізниця», устанавливают. Также правоохранители рассматривают возможную причастность к организации поджога российских спецслужб.
Как ранее сообщала МГ «Объектив», в поджоге автомобиля Volkswagen Transporter в Салтовском районе Харькова в ночь на 16 сентября подозревают 19-летнего парня. Он также нашел предложение о заработке в Telegram.
