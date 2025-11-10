Live

Подросток поджег локомотив в Харькове: каковы причины и что ему грозит (фото)

Происшествия 17:48   10.11.2025
Елена Нагорная
Подросток поджег локомотив в Харькове: каковы причины и что ему грозит (фото)

Правоохранители сообщили о подозрении 16-летнему студенту одного из харьковских техникумов по факту поджога локомотива на территории железнодорожного депо «Основа» в Харькове.

Около 22:30 7 ноября подросток подошел к одному из локомотивов, облил его заранее подготовленной зажигательной смесью и поджег ее при помощи зажигалки, сообщает Харьковская областная прокуратура.

По данным следствия, парень искал заработок и совершил поджог по заказу, который получил в Telegram. Возгорание он снял на видео, чтобы в дальнейшем отправить заказчику в качестве подтверждения выполненного задания.

Подросток сбежал с места происшествия, но был задержан. Парню инкриминируют ч. 2 ст. 194 УКУ (умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога) и уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Размер ущерба, нанесенного АО «Укрзалізниця», устанавливают. Также правоохранители рассматривают возможную причастность к организации поджога российских спецслужб.

Как ранее сообщала МГ «Объектив», в поджоге автомобиля Volkswagen Transporter в Салтовском районе Харькова в ночь на 16 сентября подозревают 19-летнего парня. Он также нашел предложение о заработке в Telegram.

Читайте также: На Харьковщине застрелили собак, которых выгуливала женщина — полиция

Автор: Елена Нагорная
Популярно
В Харькове заработало метро (обновлено)
В Харькове заработало метро (обновлено)
10.11.2025, 08:07
Депутат: после массированных ударов на улицы Харькова «вылезли любители совка»
Депутат: после массированных ударов на улицы Харькова «вылезли любители совка»
10.11.2025, 11:55
На Харьковщине застрелили собак, которых выгуливала женщина — полиция
На Харьковщине застрелили собак, которых выгуливала женщина — полиция
10.11.2025, 14:44
Новости Харькова – главное 10 ноября: в городе запустили метро, бои в области
Новости Харькова – главное 10 ноября: в городе запустили метро, бои в области
10.11.2025, 17:21
Где набрать воду в Харькове бесплатно: мэрия опубликовала адреса
Где набрать воду в Харькове бесплатно: мэрия опубликовала адреса
10.11.2025, 13:37
Не может быть «наша хата скраю» — Синегубов обратился к харьковчанам (видео)
Не может быть «наша хата скраю» — Синегубов обратился к харьковчанам (видео)
10.11.2025, 19:05

Новости по теме:

10.11.2025
Изменения климата: насколько потеплеет в Харькове и области к 2040 году
10.11.2025
Подросток поджег локомотив в Харькове: каковы причины и что ему грозит (фото)
10.11.2025
Где на Харьковщине идут бои — оперативная информация Генштаба ВСУ
10.11.2025
Энергетический хаб может появиться в Харькове: подробности сообщил Терехов
10.11.2025
Тюльпаны начали высаживать в Харькове (фото)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Подросток поджег локомотив в Харькове: каковы причины и что ему грозит (фото)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 10 ноября 2025 в 17:48;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители сообщили о подозрении 16-летнему студенту одного из харьковских техникумов по факту поджога локомотива на территории железнодорожного депо «Основа» в Харькове.".