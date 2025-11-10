На Харьковщине застрелили собак, которых выгуливала женщина — полиция

7 ноября правоохранители получили сообщение о том, что неизвестный застрелил домашних животных в одном из поселков Богодуховского района, рассказали в ГУНП в Харьковской области.

По данным правоохранителей, мужчина произвел несколько выстрелов из охотничьего ружья в двух собак, которых выгуливала 61-летняя женщина.

«Полицейские провели осмотр места происшествия с участием ветеринара. Животные были изъяты и направлены для дальнейшего хранения в специализированное учреждение», — добавили в полиции.

Правоохранители установили: вероятно, в животных стрелял 74-летний мужчина. Он признался в содеянном и добровольно отдал полицейским ружье.

Следователи начали досудебное расследование по ч. 3 ст. 299 (жестокое обращение с животными) УКУ. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет тюрьмы.

Напомним, ранее подозрение получил 39-летний мужчина, который, по данным следствия, застрелил собственную собаку в Дергачах. Инцидент произошел в конце июля, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.