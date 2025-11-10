На Харьковщине застрелили собак, которых выгуливала женщина — полиция
7 ноября правоохранители получили сообщение о том, что неизвестный застрелил домашних животных в одном из поселков Богодуховского района, рассказали в ГУНП в Харьковской области.
По данным правоохранителей, мужчина произвел несколько выстрелов из охотничьего ружья в двух собак, которых выгуливала 61-летняя женщина.
«Полицейские провели осмотр места происшествия с участием ветеринара. Животные были изъяты и направлены для дальнейшего хранения в специализированное учреждение», — добавили в полиции.
Правоохранители установили: вероятно, в животных стрелял 74-летний мужчина. Он признался в содеянном и добровольно отдал полицейским ружье.
Следователи начали досудебное расследование по ч. 3 ст. 299 (жестокое обращение с животными) УКУ. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет тюрьмы.
Напомним, ранее подозрение получил 39-летний мужчина, который, по данным следствия, застрелил собственную собаку в Дергачах. Инцидент произошел в конце июля, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Читайте также: Под Харьковом застрелили собаку – полиция выяснила мотивы подозреваемого
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: застрелили, полиция, ружье, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «На Харьковщине застрелили собак, которых выгуливала женщина — полиция», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 10 ноября 2025 в 14:44;