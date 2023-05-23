Неизвестный расстрелял собаку на Харьковщине, полиция открыла уголовное дело
В селе Соколово Чугуевского района женщина обратилась к правоохранителям, потому что неизвестный застрелил собаку, сообщила полиция Харьковской области.
Событие произошло 22 мая около 13:20. Для проверки информации на место происшествия выехали сотрудники патрульной полиции Чугуевского РУП ГУНП в Харьковской области.
Правоохранители изъяли тело животного и направили его на экспертизу. И открыли уголовное производство по факту жестокого обращения с животным по ст. 299 УКУ. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.
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- • Дата публикации материала: 23 мая 2023 в 17:51;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Соколово Чугуевского района женщина обратилась к правоохранителям, потому что неизвестный застрелил собаку, сообщила полиция Харьковской области.".