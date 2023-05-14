Харьковские зоозащитники сообщили о гибели воина, спасшего десятки животных

Команда «Спасение животных Харьков» опубликовала трогательное видео в память о защитнике Украины с большим сердцем — Андрее Касенюке.

«Андрей Касенюк неоднократно передавал «Спасению животных Харьков» животных с позиций. Последним был его верный друг – кот Пумыч из Кременной, которого Андрей очень любил и пытался вывезти, даже несмотря на ранение. 16 апреля россияне обстреливали позиции Андрея и его побратимов из всего, из чего было возможно. 17 апреля Андрей погиб под Кременной от прилета снаряда», — сообщила команда «Спасение животных Харьков» в telegram.

Андрей Касенюк начал защищать Украину во время АТО в 2015 году в рядах 93 ОМБр «Холодный Яр». А 25 февраля 2022 года, не раздумывая, пошел в военкомат.

«Несмотря на крайне тяжелую ситуацию в Кременной Андрей всегда старался поддержать боевой дух своих побратимов. Но, по словам его жены Марии, за две недели он будто предчувствовал, что что-то случится. Андрей был корректировщиком артиллерийского огня. Во время службы в рядах Нацгвардии Андрей получил награду за защиту родной земли. Но у Андрея была еще одна крайне важная черта. Он всегда и в любых обстоятельствах спасал тех, кто не мог о себе позаботиться», — рассказали харьковские спасатели животных.

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У самого Андрея дома жила собака Фиби, которую они с женой подобрали замерзающей на улице, и 14 котов.