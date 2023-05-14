Зоозахисники повідомили про загибель воїна, який врятував десятки тварин

Команда “Порятунок тварин Харків” опублікувала зворушливе відео на згадку про захисника України з великим серцем – Андрія Касенюка.

“Андрій Касенюк неодноразово передавав “Порятунку тварин Харків” тварин з позицій. Останнім був його вірний друг – кіт Пумич із Кремінної, якого Андрій дуже любив і намагався вивезти, навіть попри поранення. 16 квітня росіяни обстрілювали позиції Андрія та його побратимів з усього, з чого було можливо. 17 квітня Андрій загинув під Кремінною від прильоту снаряда”, – повідомила команда “Порятунок тварин Харків” у телеграмі.

Андрій Касенюк почав захищати Україну під час АТО у 2015 році в лавах 93 ОМБр “Холодний Яр”. А 25 лютого 2022 року, не роздумуючи, пішов у військкомат.

“Попри вкрай важку ситуацію в Кремінній Андрій завжди намагався підтримати бойовий дух своїх побратимів. Але, за словами його дружини Марії, за два тижні він ніби передчував, що щось трапиться. Андрій був коригувальником артилерійського вогню. Під час служби в лавах Нацгвардії Андрій отримав нагороду за захист рідної землі. Але Андрій мав ще одну вкрай важливу рису. Він завжди та за будь-яких обставин рятував тих, хто не міг про себе подбати”, — розповіли харківські рятувальники тварин.

У самого Андрія вдома жила собака Фібі, яку вони з дружиною підібрали на вулиці, коли вона замерзала, та ще 14 котів.