Керівник харківського дитячого театру загинув у боях за Бахмут
Режисер, автор п’єс, керівник дитячого театру “Казка” Дмитро Кравець загинув у боях за місто Бахмут Донецької області.
Про це повідомив у Facebook голова Харківської обласної організації ВО “Свобода” Юрій Нехода.
“Я не воїн, можу лише допомагати побратимам, мотивувати їх та підтримувати”, – промовив Дмитро в останній розмові, сором’язливо оцінюючи свої бойові досягнення. Завжди готовий до виконання найскладніших завдань, чи то в комп’ютерному дизайні, чи мультиплікації, написанні п’єси чи сценарію. Але позиція і переконання Дмитра завжди були націлені на добро і радість, щастя і порозуміння. Вмотивований ідеями нації, соціальної і національної справедливості, віри і любові до дітей, сім’ї і України, став на захист цих цінностей зі зброєю в руках”, — написав Нехода.
У захисника залишилися двоє неповнолітніх дітей.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Травня 2023 в 16:20;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Режисер, автор п’єс, керівник дитячого театру “Казка” Дмитро Кравець загинув у боях за місто Бахмут Донецької області.".