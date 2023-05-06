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«Ми вистояли» – воїни ССО показали нові кадри з Бахмута (відео)

Події 14:39   06.05.2023
Вікторія Яковенко
«Ми вистояли» – воїни ССО показали нові кадри з Бахмута (відео)

Сили спеціальних операцій ЗСУ оприлюднили нове відео з палаючого Бахмута.

«Ми вистояли! Помста не за горами! Кадри нічного обстрілу Бахмута фосфорними боєприпасами»,- повідомили у своєму офіційному Telegram-каналі воїни Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Нагадаємо, увечері 5 травня російські військові обстріляли місто Бахмут Донецької області фосфорними та запальними боєприпасами.

Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Травня 2023 в 14:39;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сили спеціальних операцій ЗСУ оприлюднили нове відео з палаючого Бахмута.".