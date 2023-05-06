«Ми вистояли» – воїни ССО показали нові кадри з Бахмута (відео)

Сили спеціальних операцій ЗСУ оприлюднили нове відео з палаючого Бахмута.

«Ми вистояли! Помста не за горами! Кадри нічного обстрілу Бахмута фосфорними боєприпасами»,- повідомили у своєму офіційному Telegram-каналі воїни Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Нагадаємо, увечері 5 травня російські військові обстріляли місто Бахмут Донецької області фосфорними та запальними боєприпасами.