Бахмут у вогні після обстрілу фосфором: воїни ССО захищають місто (відео)
Увечері 5 травня російські військові обстріляли місто Бахмут Донецької області фосфорними та запалювальними боєприпасами.
Про це виданню “Українська правда” розповіли у пресслужбі Сил спеціальних операцій ЗСУ, коментуючи відео, яке раніше опублікували у своєму офіційному Telegram-каналі.
“Ворог використав фосфорні та запалювальні боєприпаси у Бахмуті, намагаючись стерти місто з лиця землі. Проте воїни ССО та інших підрозділів Сил оборони продовжують мужньо боронити місто. І в цих умовах ми продовжуємо нищити ворога”, – зазначили у пресслужбі.
Відео: ССО ЗСУ
Раніше засновник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин у листі до керівництва Міноборони РФ заявив, що виведе своїх найманців з Бахмута 10 травня, щоб “зализати рани”.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Травня 2023 в 22:58;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Увечері 5 травня російські військові обстріляли місто Бахмут Донецької області фосфорними та запалювальними боєприпасами.".