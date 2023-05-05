Бахмут у вогні після обстрілу фосфором: воїни ССО захищають місто (відео)

Увечері 5 травня російські військові обстріляли місто Бахмут Донецької області фосфорними та запалювальними боєприпасами.

Про це виданню “Українська правда” розповіли у пресслужбі Сил спеціальних операцій ЗСУ, коментуючи відео, яке раніше опублікували у своєму офіційному Telegram-каналі.

“Ворог використав фосфорні та запалювальні боєприпаси у Бахмуті, намагаючись стерти місто з лиця землі. Проте воїни ССО та інших підрозділів Сил оборони продовжують мужньо боронити місто. І в цих умовах ми продовжуємо нищити ворога”, – зазначили у пресслужбі.

Відео: ССО ЗСУ

Раніше засновник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин у листі до керівництва Міноборони РФ заявив, що виведе своїх найманців з Бахмута 10 травня, щоб “зализати рани”.