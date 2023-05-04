Обстановка в Бахмуті надважка – командир харківської 127-ї бригади ТрО

4 травня проти захисників міста Бахмут Донецької області армія РФ застосовувала авіацію, ствольну артилерію, РСЗВ та стрілецьку зброю, розповів у відеозверненні командир харківської 127-ї бригади Сил територіальної оборони ЗСУ Роман Грищенко.

“Обстановка у Бахмуті надважка. Попри це наші воїни героїчно боронять нашу землю, щодня виконують свій службовий обов’язок та накази командирів. Пишаюся кожним бійцем. Вчиняють героїчні вчинки, не пропускаючи ворога вглиб нашої оборони. Дуже вдячний кожному своєму солдату і кожному молодшому командиру за те, що вони відважно виконують свій службовий обов’язок. Командирам додатково дякую за те, що максимально докладають зусиль для збереження особового складу“, – сказав Грищенко.

Відео: 127-ма бригада ТрО