Live
  • Пн 07.10.2024
  • Харків  +17°С
  • USD 41.19
  • EUR 45.43

72-річного американця засудили у РФ за участь у теробороні на Харківщині

Події 17:45   07.10.2024
Оксана Якушко
72-річного американця засудили у РФ за участь у теробороні на Харківщині

Московський міськсуд засудив 72-річного громадянина США Стівена Хаббарда до 6 років 10 місяців колонії загального режиму за статтею про найманство за нібито участь у теробороні, повідомляє «Медіазона».

Суд ухвалив конфіскувати гроші американця – 142 300 гривень (близько $3,4 тисячі).

Справу проти пенсіонера розглядали у закритому режимі. Прокуратура РФ вимагала надати Хаббарду 7 років колонії. Стівен Хаббард визнав провину.

Слідство РФ вважає, що Хаббард жив в Україні від 2014 року, а у лютому 2022 року вступив до тероборони міста Ізюм і отримував за це не менше ніж $1 тисячу. За 2 місяці він потрапив у полон до росіян.

Сестра Хаббарда Патриція Фокс повідомила Reuters, що пенсіонер викладав англійську мову в різних країнах, в Японії та на Кіпрі, в Україну він також приїхав навчати іноземній мові.

Фокс і ще один родич Хаббарда сумніваються, що вчитель міг визнати провину, оскільки в такому віці він навряд чи взяв би в руки зброю хоча б тому, що мав швидше проросійські погляди.

Читайте також: Тракториста з Харкова назвали шпигуном та засудили у РФ на 10 років за допомогу ЗСУ

Автор: Оксана Якушко
Популярно
На Харків не курсуватимуть електрички: які маршрути скасували і чому
На Харків не курсуватимуть електрички: які маршрути скасували і чому
07.10.2024, 08:08
Двоє поранених внаслідок авіаудару по Купʼянську на Харківщині (фото, відео)
Двоє поранених внаслідок авіаудару по Купʼянську на Харківщині (фото, відео)
07.10.2024, 19:09
У прокуратурі показали наслідки нічних обстрілів Харківщини (фото)
У прокуратурі показали наслідки нічних обстрілів Харківщини (фото)
07.10.2024, 10:29
Стало відомо, коли Харків і область накриє негода: очікують грозу
Стало відомо, коли Харків і область накриє негода: очікують грозу
07.10.2024, 13:38
15 разів росіяни атакували на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ
15 разів росіяни атакували на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ
07.10.2024, 18:31
Харків дочекався дощу: що відбувається на вулицях міста (відео)
Харків дочекався дощу: що відбувається на вулицях міста (відео)
07.10.2024, 16:58

Новини за темою:

22:50
58 тіл із масового поховання на Харківщині ще не ідентифікували
13:21
Без газу залишиться частина міста на Харківщині: дата і адреси
11:08
Двох депутатів на Харківщині хочуть посадити за відновлення мосту
14:04
Відбудова Куп’янська й Ізюма: Синєгубов про проєкти і що для цього потрібно
09:05
Величезна лісова пожежа вирує на Харківщині, людей евакуюють (відео)

Ви читали новину: «72-річного американця засудили у РФ за участь у теробороні на Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 7 Жовтня 2024 в 17:45;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Московський міськсуд засудив 72-річного громадянина США Стівена Хаббарда до 6 років 10 місяців колонії загального режиму за нібито участь у теробороні, повідомляє «Медіазона».".