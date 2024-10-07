72-річного американця засудили у РФ за участь у теробороні на Харківщині
Московський міськсуд засудив 72-річного громадянина США Стівена Хаббарда до 6 років 10 місяців колонії загального режиму за статтею про найманство за нібито участь у теробороні, повідомляє «Медіазона».
Суд ухвалив конфіскувати гроші американця – 142 300 гривень (близько $3,4 тисячі).
Справу проти пенсіонера розглядали у закритому режимі. Прокуратура РФ вимагала надати Хаббарду 7 років колонії. Стівен Хаббард визнав провину.
Слідство РФ вважає, що Хаббард жив в Україні від 2014 року, а у лютому 2022 року вступив до тероборони міста Ізюм і отримував за це не менше ніж $1 тисячу. За 2 місяці він потрапив у полон до росіян.
Сестра Хаббарда Патриція Фокс повідомила Reuters, що пенсіонер викладав англійську мову в різних країнах, в Японії та на Кіпрі, в Україну він також приїхав навчати іноземній мові.
Фокс і ще один родич Хаббарда сумніваються, що вчитель міг визнати провину, оскільки в такому віці він навряд чи взяв би в руки зброю хоча б тому, що мав швидше проросійські погляди.
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- Категорії: Події, Світ, Харків; Теги: Ізюм, американец, английский азык, рф, суд, тероборона, учитель, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Жовтня 2024 в 17:45;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Московський міськсуд засудив 72-річного громадянина США Стівена Хаббарда до 6 років 10 місяців колонії загального режиму за нібито участь у теробороні, повідомляє «Медіазона».".