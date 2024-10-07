72-річного американця засудили у РФ за участь у теробороні на Харківщині

Московський міськсуд засудив 72-річного громадянина США Стівена Хаббарда до 6 років 10 місяців колонії загального режиму за статтею про найманство за нібито участь у теробороні, повідомляє «Медіазона».

Суд ухвалив конфіскувати гроші американця – 142 300 гривень (близько $3,4 тисячі).

Справу проти пенсіонера розглядали у закритому режимі. Прокуратура РФ вимагала надати Хаббарду 7 років колонії. Стівен Хаббард визнав провину.

Слідство РФ вважає, що Хаббард жив в Україні від 2014 року, а у лютому 2022 року вступив до тероборони міста Ізюм і отримував за це не менше ніж $1 тисячу. За 2 місяці він потрапив у полон до росіян.

Сестра Хаббарда Патриція Фокс повідомила Reuters, що пенсіонер викладав англійську мову в різних країнах, в Японії та на Кіпрі, в Україну він також приїхав навчати іноземній мові.

Фокс і ще один родич Хаббарда сумніваються, що вчитель міг визнати провину, оскільки в такому віці він навряд чи взяв би в руки зброю хоча б тому, що мав швидше проросійські погляди.