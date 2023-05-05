Бахмут в огне после обстрела фосфором: воины ССО защищают город (видео)

Вечером 5 мая российские военные обстреляли город Бахмут Донецкой области фосфорными и зажигательными боеприпасами.

Об этом изданию «Украинская правда» рассказали в пресс-службе Сил специальных операций ВСУ, комментируя видео, которое ранее опубликовали в своем официальном Telegram-канале.

«Враг использовал фосфорные и зажигательные боеприпасы в Бахмуте, пытаясь стереть город с лица земли. Однако воины ССО и других подразделений Сил обороны продолжают мужественно защищать город. И в этих условиях мы продолжаем уничтожать врага», — отметили в пресс-службе.

Видео: ССО ВСУ

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в письме к руководству Минобороны РФ заявил, что выведет своих наемников из Бахмута 10 мая, чтобы «зализать раны».