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«Мы выстояли» – воины ССО показали новые кадры из Бахмута (видео)

Происшествия 14:39   06.05.2023
Виктория Яковенко
«Мы выстояли» – воины ССО показали новые кадры из Бахмута (видео)

Силы специальных операций ВСУ обнародовали новое видео с горящего Бахмута.

«Мы выстояли! Месть не за горами! Кадры ночных обстрелов Бахмута фосфорными боеприпасами»,- сообщили в своем официальном Telegram-канале воины Сил специальных операций ВСУ.

Напомним, вечером 5 мая русские военные обстреляли город Бахмут Донецкой области фосфорными и зажигательными боеприпасами.

Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 мая 2023 в 14:39;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Силы специальных операций ВСУ обнародовали новое видео с горящего Бахмута.".