«Мы выстояли» – воины ССО показали новые кадры из Бахмута (видео)

Силы специальных операций ВСУ обнародовали новое видео с горящего Бахмута.

«Мы выстояли! Месть не за горами! Кадры ночных обстрелов Бахмута фосфорными боеприпасами»,- сообщили в своем официальном Telegram-канале воины Сил специальных операций ВСУ.

Напомним, вечером 5 мая русские военные обстреляли город Бахмут Донецкой области фосфорными и зажигательными боеприпасами.