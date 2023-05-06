«Мы выстояли» – воины ССО показали новые кадры из Бахмута (видео)
Силы специальных операций ВСУ обнародовали новое видео с горящего Бахмута.
«Мы выстояли! Месть не за горами! Кадры ночных обстрелов Бахмута фосфорными боеприпасами»,- сообщили в своем официальном Telegram-канале воины Сил специальных операций ВСУ.
Напомним, вечером 5 мая русские военные обстреляли город Бахмут Донецкой области фосфорными и зажигательными боеприпасами.
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- • Дата публикации материала: 6 мая 2023 в 14:39;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Силы специальных операций ВСУ обнародовали новое видео с горящего Бахмута.".