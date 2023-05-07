Руководитель харьковского детского театра погиб в боях за Бахмут
Режиссер, автор пьес, руководитель детского театра «Сказка» Дмитрий Кравец погиб в боях за город Бахмут Донецкой области.
Об этом сообщил в Facebook председатель Харьковской областной организации ВО «Свобода» Юрий Нехода.
«Я не воин, могу только помогать собратьям, мотивировать их и поддерживать», — сказал Дмитрий в последнем разговоре, стыдливо оценивая свои боевые достижения. Всегда готов к выполнению самых сложных задач, будь то в компьютерном дизайне, или мультипликации, написании пьесы или сценария. Но позиция и убеждения Дмитрия всегда были нацелены на добро и радость, счастье и взаимопонимание. Мотивированный идеями нации, социальной и национальной справедливости, веры и любви к детям, семье и Украине, стал на защиту этих ценностей с оружием в руках», — написал Нехода.
У защитника остались двое несовершеннолетних детей.
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- • Дата публикации материала: 7 мая 2023 в 16:20;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Режиссер, автор пьес, руководитель детского театра «Сказка» Дмитрий Кравец погиб в боях за город Бахмут Донецкой области.".