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Руководитель харьковского детского театра погиб в боях за Бахмут

Происшествия 16:20   07.05.2023
Елена Нагорная
Руководитель харьковского детского театра погиб в боях за Бахмут Фото: Юрий Нехода

Режиссер, автор пьес, руководитель детского театра «Сказка» Дмитрий Кравец погиб в боях за город Бахмут Донецкой области.

Об этом сообщил в Facebook председатель Харьковской областной организации ВО «Свобода» Юрий Нехода.

«Я не воин, могу только помогать собратьям, мотивировать их и поддерживать», — сказал Дмитрий в последнем разговоре, стыдливо оценивая свои боевые достижения. Всегда готов к выполнению самых сложных задач, будь то в компьютерном дизайне, или мультипликации, написании пьесы или сценария. Но позиция и убеждения Дмитрия всегда были нацелены на добро и радость, счастье и взаимопонимание. Мотивированный идеями нации, социальной и национальной справедливости, веры и любви к детям, семье и Украине, стал на защиту этих ценностей с оружием в руках», — написал Нехода.

У защитника остались двое несовершеннолетних детей.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 мая 2023 в 16:20;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Режиссер, автор пьес, руководитель детского театра «Сказка» Дмитрий Кравец погиб в боях за город Бахмут Донецкой области.".