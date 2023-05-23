Невідомий розстріляв собаку на Харківщині, поліція відкрила кримінальну справу
У селі Соколове Чугуївського району жінка звернулася до правоохоронців, бо невідомий застрелив собаку, повідомляє поліція Харківської області.
Подія сталася 22 травня близько 13:20. Для перевірки інформації на місце події виїхали співробітники патрульної поліції Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області.
Правоохоронці вилучили тіло тварини та направили його на експертизу. І відкрили кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з твариною за ст. 299 ККУ. Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Травня 2023 в 17:51;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селі Соколове Чугуївського району жінка звернулася до правоохоронців, бо невідомий застрелив собаку, повідомляє поліція Харківської області. ".