Невідомий розстріляв собаку на Харківщині, поліція відкрила кримінальну справу

У селі Соколове Чугуївського району жінка звернулася до правоохоронців, бо невідомий застрелив собаку, повідомляє поліція Харківської області.

Подія сталася 22 травня близько 13:20. Для перевірки інформації на місце події виїхали співробітники патрульної поліції Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області.

Правоохоронці вилучили тіло тварини та направили його на експертизу. І відкрили кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з твариною за ст. 299 ККУ. Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.