Трое оккупантов застрелили в спину пенсионера на Харьковщине — дело в суде

Прокуроры передали в суд дело троих российских военных, уроженцев республики Дагестан, которые в мае 2022 года в тогда оккупированном селе Макарово Богодуховского района застрелили пожилого мужчину.

Как сообщают в Харьковской облпрокуратуре, 3 мая 2022 года оккупанты, которые тогда базировались в поселке Казачья Лопань, приехали на автомобиле в захваченное Макарово.

На территории местного сельхозпредприятия военные РФ начали стрелять в сторону животных. 70-летний охранник сделал им замечание, что те пугают скот. Оккупанты возмутились, но уехали.

Уже 5 мая они вернулись и увидели этого же охранника, который шел на работу. 33-летний военный вышел из машины и дважды выстрелил мужчине в спину. Еще двое захватчиков наблюдали, чтобы не было свидетелей. После этого оккупанты толкали погибшего ногами, проверяя, действительно ли он умер.

33-летнего военного страны-агрессора обвиняют по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 УКУ), а еще двоих оккупантов в возрасте 23 и 25 лет — по факту пособничества в указанном преступлении (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 УКУ). Все трое находятся в розыске. Их будут судить в Дергачевском райсуде Харьковской области.

Как ранее сообщал пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, фигуранты — военнослужащие 6-й обособленной танковой бригады ВС РФ Рамазан Омаров, Алхас Расулов и Ражабе Насридинов.