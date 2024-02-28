Трое оккупантов застрелили пенсионера на Харьковщине «из-за замечания» (видео)
Правоохранители идентифицировали трех военнослужащих армии РФ, которые во время оккупации Харьковщины убили пожилого мужчину из-за мести.
Речь идет о военнослужащих 6-й обособленной танковой бригады ВС РФ Рамазане Омарове, Алхасе Расулове, Ражабе Насридиновом, сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
«Весной 2022 года они подавляли сопротивление местных жителей и насильно склоняли их к сотрудничеству с оккупационными властями на территории Дергачевского и Богодуховского районов. Во время таких «мероприятий» рашисты массово похищали и убивали людей», — отметили в СБУ.
Так, 3 мая оккупанты зашли на сельскохозяйственное предприятие в селе Макарово и увидели 70-летнего местного жителя, который работал охранником и ухаживал за скотом. Российские военные начали стрелять из огнестрельного оружия в сторону животных. Мужчина сделал подозреваемым замечание потому, что выстрелы пугают скот, рассказали в Харьковской областной прокуратуре.
Оккупанты возмутились, но уехали с места. Уже 5 мая они снова приехали и увидели, что мужчина идет на работу. 34-летний военный вышел из автомобиля и сделал два выстрела в спину пенсионера. Еще двое подозреваемых наблюдали, чтобы не было свидетелей убийства. Потерпевший погиб на месте.
«Ушел он на работу, и в 15:30 привезли его ребята на мотоцикле. Всего закрытого, «вашего убили», – вспоминает жена погибшего.
«Во дворе услышал выстрелы, я думал, что сбивают дроны. Потом услышал, что кричат, что кого-то застрелили. Два выстрела было, потом еще два», – рассказал свидетель.
Двум оккупантам заочно сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 438 УК (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Кроме того, преступные действия Омарова квалифицировали по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 438 УК (нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством, совершенное по предварительному сговору группой лиц).
Читайте также: Сотрудница харьковского университета помогала россиянам — СБУ
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: животные, оккупанты, окупанти, пенсионер, прокуратура, растреляли, СБУ, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Трое оккупантов застрелили пенсионера на Харьковщине «из-за замечания» (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 28 февраля 2024 в 11:28;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители идентифицировали трех военнослужащих армии РФ, которые во время оккупации Харьковщины убили пожилого мужчину из-за мести.".