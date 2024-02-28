Сотрудница харьковского университета помогала россиянам — СБУ

СБУ задержала инженера одного из технических вузов Харькова, которая работала на врага.

«Контрразведка Службы безопасности провела спецоперацию в Харьковской области, в результате которой «на горячем» задержала российского агента. Злоумышленница ночью проводила разведку прифронтовой местности Балаклейского района, где пыталась выявить и сфотографировать возможные локации ВСУ», — сообщили в пресс-службе СБУ.

Там уточнили: задержанная — инженер одного из технических вузов Харьковщины. Помимо «разведки» в Балаклейском районе, она также помогала «нанимателям» информацией об обороне Харькова, выискивая позиции ПВО, фортификации, блокпосты, технику и выясняя маршруты движения техники в направлении Купянска.

«Для сбора разведданных российский агент на собственном авто объезжала прифронтовую территорию области и скрыто фотографировала локации Сил обороны. Полученные сведения она мессенджером передавала «связному» в российских спецслужбах. Им оказался россиянин, боевик оккупационных группировок Южного военного округа страны-агрессора, воюющий под Купянском», — пояснили в СБУ.

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Но, кроме работы на врага непосредственно, дама еще и «сливала» информацию админу российского telegram-канала соответствующей направленности. По данным следствия, сотрудница харьковского вуза сотрудничала с россиянами с самого начала полномасштабного вторжения. Враги сами вышли на нее — благодаря нескрываемой поддержке РФ. По определению СБУ, гражданка была «идеологической сторонницей рашизма», а в разговорах со знакомыми нахваливала власть страны-агрессора и оправдывала ракетные удары по Украине.

Ей уже сообщили о подозрении в несанкционированном распространении информации о ВСУ. Готовятся предъявить и другие — в госизмене и оправдании вооруженной агрессии РФ. Сейчас предательница в СИЗО — без права внесения залога.