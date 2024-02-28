Співробітниця харківського університету допомагала росіянам – СБУ

СБУ затримала інженерку одного з технічних вишів Харкова, яка працювала на ворога.

“Контррозвідка Служби безпеки провела спецоперацію на Харківщині, у результаті якої “на гарячому” затримала російську агентку. Зловмисниця вночі проводила дорозвідку прифронтової місцевості Балаклійського району, де намагалася виявити та сфотографувати можливі локації ЗСУ“, – повідомили в пресслужбі СБУ.

Там уточнили: затримана – інженерка одного з технічних вишів Харківщини. Крім “розвідки” у Балаклійському районі, вона також допомагала “наймачам” інформацією про оборону Харкова, вишукуючи позиції ППО, фортифікації, блокпости, техніку та з’ясовуючи маршрути руху техніки в напрямку Куп’янська.

“Для збору розвідданих російська агентка на власному авто об’їжджала прифронтову територію області та приховано фотографувала локації Сил оборони. Отримані відомості вона месенджером передавала “зв’язковому” російських спецслужб. Ним виявився росіянин, бойовик окупаційних угруповань Південного військового округу країни-агресора, який воює під Куп’янськом”, – пояснили в СБУ.

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Але, окрім роботи на ворога безпосередньо, дама ще й “зливала” інформацію адміну російського телеграм-каналу відповідної спрямованості. За даними слідства, співробітниця харківського вишу співпрацювала з росіянами від початку повномасштабного вторгнення. Вороги самі вийшли на неї – завдяки неприхованій підтримці РФ. За визначенням СБУ, громадянка була “ідеологічною прихильницею рашизму”, а у розмовах зі знайомими нахвалювала владу країни-агресора та виправдовувала ракетні удари по Україні.

Їй уже повідомили про підозру в несанкціонованому поширенні інформації про ЗСУ. Готуються пред’явити й інші – у держзраді та виправданні збройної агресії РФ. Наразі зрадниця в СІЗО – без права внесення застави.