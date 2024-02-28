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Троє окупантів застрелили пенсіонера на Харківщині «через зауваження» (відео)

Суспільство 11:28   28.02.2024
Вікторія Яковенко
Троє окупантів застрелили пенсіонера на Харківщині «через зауваження» (відео) Фото: Владислав Абдула

Правоохоронці ідентифікували трьох військовослужбовців армії РФ, яка під час окупації Харківщини вбили літнього чоловіка через помсту.

Йдеться про військовослужбовців 6-ї відокремленої танкової бригади ЗС РФ Рамазана Омарова, Алхаса Расулова, Ражаба Насридинова, повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

«Навесні 2022 року вони придушували опір місцевих мешканців та насильно схиляли їх до співпраці з окупаційною владою на території Дергачівського та Богодухівського районів. Під час таких «заходів» рашисти масово викрадали та вбивали людей», – зазначили в СБУ.

Так, 3 травня окупанти зайшли до сільськогосподарського підприємства у селі Макарове та побачили 70-річного місцевого жителя, який працював охоронцем та доглядав за худобою. Російські військові почали стріляти з вогнепальної зброї у бік тварин. Чоловік зробив підозрюваним зауваження, тому що постріли лякають худобу, розповіли у Харківській обласній прокуратурі.

Окупанти обурились, але поїхали з місця. Вже 5 травня вони знову приїхали та побачили, що чоловік йде на роботу. 34-річний військовий вийшов з автівки і зробив два постріли у спину пенсіонера. Ще двоє підозрюваних спостерігали, щоб не було свідків убивства. Потерпілий загинув на місці.

«Пішов він на роботу, і 15:30 привезли його хлопці на мотоциклі. Усього закритого, «вашого вбили», – згадує дружина загиблого.

«На подвір’ї почув постріли, я думав, що збивають дрони. Потім почув, що кричать, що когось застрелили. Два постріли було, потім ще два», – розповів свідок.

Двом окупантам заочно повідомили про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Крім того, злочинні дії Омарова кваліфікували за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Лютого 2024 в 11:28;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці ідентифікували трьох військовослужбовців армії РФ, яка під час окупації Харківщини вбили літнього чоловіка через помсту.".