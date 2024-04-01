Троє окупантів застрелили у спину пенсіонера на Харківщині – справа в суді

Прокурори передали до суду справу трьох російських військових, уродженців республіки Дагестан, які у травні 2022 року у тоді окупованому селі Макарове Богодухівського району застрелили літнього чоловіка.

Як повідомляють у Харківській облпрокуратурі, 3 травня 2022 року окупанти, які тоді базувалися у селищі Козача Лопань, приїхали на автомобілі у захоплене Макарове.

На території місцевого сільгосппідприємства військові РФ почали стріляти у бік тварин. 70-річний охоронець зробив їм зауваження, що ті лякають худобу. Окупанти обурилися, але поїхали.

Уже 5 травня вони повернулися та побачили цього ж охоронця, який ішов на роботу. 33-річний військовий вийшов із машини та двічі вистрілив чоловікові у спину. Ще двоє загарбників спостерігали, щоби не було свідків. Після цього окупанти штовхали загиблого ногами, перевіряючи, чи він справді помер.

33-річного російського військового обвинувачують за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 ККУ), та ще двох окупантів віком 23 та 25 років – за фактом пособництва у вказаному злочині (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 ККУ). Усі троє перебувають у розшуку. Їх судитимуть у Дергачівському райсуді Харківської області.

Як раніше повідомляв речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, фігуранти – військовослужбовці 6-ї відокремленої танкової бригади ЗС РФ Рамазан Омаров, Алхас Расулов та Ражаб Насридинов.