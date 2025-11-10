Live

На Харківщині застрелили собак, яких вигулювала жінка – поліція

Суспільство 14:44   10.11.2025
Вікторія Яковенко
На Харківщині застрелили собак, яких вигулювала жінка – поліція

7 листопада правоохоронці отримали повідомлення про те, що невідомий застрелив домашніх тварин в одному з селищ Богодухівського району, розповіли в ГУНП в Харківській області.

За даними правоохоронців, чоловік здійснив кілька пострілів з мисливської рушниці у двох собак, яких вигулювала 61-річна жінка.

«Поліцейськими проведено огляд місця події за участі ветеринара. Тварини були вилучені та направлені для подальшого зберігання до спеціалізованої установи», – додали у поліції.

Правоохоронці встановили: ймовірно, у тварин стріляв 74-річний чоловік. Він зізнався у вчиненому та добровільно віддав поліцейським рушницю.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 3 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) ККУ. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років тюрми.

Фото: ГУНП в Харківській області

 

Нагадаємо, раніше підозру отримав 39-річний чоловік, який, за даними слідства, застрелив власного собаку в Дергачах. Інцидент стався наприкінці липня, інформували в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Читайте також: Під Харковом застрелили собаку – поліція з’ясувала мотиви підозрюваного

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Про небезпечну погоду попередили жителів Харкова та області
Про небезпечну погоду попередили жителів Харкова та області
10.11.2025, 15:50
Де набрати воду в Харкові безкоштовно: мерія опублікувала адреси
Де набрати воду в Харкові безкоштовно: мерія опублікувала адреси
10.11.2025, 13:37
Мільйонні збитки: на Харківщині зрубали майже 650 дерев, кого підозрюють
Мільйонні збитки: на Харківщині зрубали майже 650 дерев, кого підозрюють
10.11.2025, 13:14
Депутатка: після масованих ударів на вулиці Харкова “виповзли любителі совка “
Депутатка: після масованих ударів на вулиці Харкова “виповзли любителі совка “
10.11.2025, 11:55
На Харківщині застрелили собак, яких вигулювала жінка – поліція
На Харківщині застрелили собак, яких вигулювала жінка – поліція
10.11.2025, 14:44
Харків і культура: які проєкти реалізовують в місті, розповіли в Канаді
Харків і культура: які проєкти реалізовують в місті, розповіли в Канаді
10.11.2025, 14:19

Новини за темою:



  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «На Харківщині застрелили собак, яких вигулювала жінка – поліція», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2025 в 14:44;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "7 листопада правоохоронці отримали повідомлення про те, що невідомий застрелив домашніх тварин в одному з селищ Богодухівського району, розповіли в ГУНП в Харківській області.".