На Харківщині застрелили собак, яких вигулювала жінка – поліція
7 листопада правоохоронці отримали повідомлення про те, що невідомий застрелив домашніх тварин в одному з селищ Богодухівського району, розповіли в ГУНП в Харківській області.
За даними правоохоронців, чоловік здійснив кілька пострілів з мисливської рушниці у двох собак, яких вигулювала 61-річна жінка.
«Поліцейськими проведено огляд місця події за участі ветеринара. Тварини були вилучені та направлені для подальшого зберігання до спеціалізованої установи», – додали у поліції.
Правоохоронці встановили: ймовірно, у тварин стріляв 74-річний чоловік. Він зізнався у вчиненому та добровільно віддав поліцейським рушницю.
Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 3 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) ККУ. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років тюрми.
Нагадаємо, раніше підозру отримав 39-річний чоловік, який, за даними слідства, застрелив власного собаку в Дергачах. Інцидент стався наприкінці липня, інформували в ГУ Нацполіції в Харківській області.
Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2025 в 14:44