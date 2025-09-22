Юный харьковчанин искал «легкий заработок», а оказался в СИЗО: что случилось
Парня подозревают в поджоге авто в Харькове.
По данным Харьковской областной прокуратуры, в начале сентября 19-летний харьковчанин через Telegram нашел предложение «легкого заработка» — поджег автомобилей за деньги.
«Во время переписки ему предоставляли инструкции по выбору авто, подготовки средств поджога, фото-/видеофиксации последствий и мер личной безопасности. 15 сентября днем мужчина обследовал территорию Салтовского района в поисках автомобиля и направил фото «работодателю» для согласования», — рассказали правоохранители.
Около 01:30 16 сентября парень подошел к транспортному средству, облил его легковоспламеняющейся смесью и поджег, выяснили в прокуратуре. В ГУ Нацполиции в Харьковской области уточнили, что пострадал микроавтобус «Volkswagen Transporter».
В результате пожара автомобиль полностью сгорел, также повреждена еще одна припаркованная рядом машина, она принадлежит коммерческой структуре.
Фигуранту сообщили о подозрении по факту умышленного повреждения чужого имущества, совершенного путем поджога (ч. 2 ст. 194 УКУ). Ему уже избрали меру пресечения – содержание под стражей. Он может выйти под залог в 242 240 гривен.
Правоохранители выясняют все обстоятельства дела и проверяют возможную причастность российских спецслужб.
Напомним, ранее в СИЗО отправили 21-летнего жителя Харькова. Его подозревают в поджоге автомобиля ВСУ. По данным Харьковской областной прокуратуры, инцидент произошел в июле, а фигурант работал на представителя РФ.
Дата публикации материала: 22 сентября 2025 в 13:40
