Юний харків’янин шукав «легкий заробіток», а опинився у СІЗО: що сталося
Хлопця підозрюють у підпалі авто в Харкові.
За даними Харківської обласної прокуратури, на початку вересня 19-річний харків’янин через мережу «телеграм» знайшов пропозицію «легкого заробітку» — підпали автомобілів за гроші.
«Під час листування йому надавали інструкції щодо вибору авто, підготовки засобів підпалу, фото-/відеофіксації наслідків та заходів особистої безпеки. 15 вересня вдень чоловік обстежував територію Салтівського району в пошуках автомобіля та надіслав фото «роботодавцю» для погодження», – розповіли правоохоронці.
Близько 01:30 16 вересня хлопець підійшов до транспортного засобу, облив його легкозаймистою сумішшю та підпалив, з’ясували в прокуратурі. У ГУ Нацполіції в Харківській області уточнили, що постраждав мікроавтобус «Volkswagen Transporter».
Унаслідок пожежі автомобіль повністю згорів, також пошкоджена ще одна машина, що була припаркована поруч, вона належить комерційній структурі.
Фігуранту повідомили про підозру за фактом умисного пошкодження чужого майна, вчиненого шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 ККУ). Йому вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Він може вийти під заставу у 242 240 гривень.
Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини справи та перевіряють можливу причетність російських спецслужб.
Нагадаємо, раніше у СІЗО відправили 21-річного жителя Харкова. Його підозрюють у підпалі автівки ЗСУ. За даними Харківської обласної прокуратури, інцидент стався у липні, а фігурант працював на представника РФ.
Дата публікації матеріалу: 22 Вересня 2025 в 13:40
