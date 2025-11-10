Підліток підпалив локомотив у Харкові: які причини і що йому загрожує (фото)
Правоохоронці повідомили про підозру 16-річному студенту одного із харківських технікумів за фактом підпалу локомотива на території залізничного депо «Основа» у Харкові.
Близько 22:30 7 листопада підліток підійшов до одного з локомотивів, облив його заздалегідь підготовленою запалювальною сумішшю та підпалив її за допомогою запальнички, повідомляє Харківська обласна прокуратура.
За даними слідства, хлопець шукав заробіток і здійснив підпал на замовлення, яке отримав у телеграмі. Займання він зняв на відео, щоб надалі відправити замовнику як підтвердження виконаного завдання.
Підліток втік з місця події, але його затримали. Хлопцю інкримінують ч. 2 ст. 194 ККУ (умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу) та вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Розмір збитків, завданих АТ «Укрзалізниця», встановлюють. Також правоохоронці розглядають можливу причетність до організації підпалу російських спецслужб.
Як раніше повідомляла МГ “Об’єктив”, у підпалі автомобіля Volkswagen Transporter у Салтівському районі Харкова у ніч проти 16 вересня підозрюють 19-річного хлопця. Він також знайшов пропозицію щодо заробітку в телеграмі.
