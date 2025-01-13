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В Харькове будут судить двух подростков: их подозревают в диверсии

Общество 15:37   13.01.2025
Виктория Яковенко
В Харькове будут судить двух подростков: их подозревают в диверсии Фото: Харьковская областная прокуратура

В суд передали дела 16-летнего и 14-летнего парней, которые, по данным следствия, подожгли трансформаторную подстанцию ​​в Харькове.

В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что подстанцию ​​в Основянском районе подростки подожгли 11 октября около 21:00. Это объект критической инфраструктуры и имеет важнейшее народнохозяйственное значение.

«К преступлению подростки готовились заранее: приобрели разжигательную смесь, изучили местность и определились с объектом поджога», — отметили правоохранители.

В прокуратуре установили, что парни действовали по заказу «куратора», с которым наладили контакт не позже июня прошлого года. Предварительно, он — сотрудник российской спецслужбы, поставивший задачу совершить поджог и зафиксировать его на видео.

Фигурантам инкриминируют диверсию, совершенную по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 УКУ). Если их вину докажут, подросткам грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, ранее в Харьковской областной прокуратуре сообщали, что по решению суда подростки находятся под круглосуточным домашним арестом.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 13 января 2025 в 15:37;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В суд передали дела 16-летнего и 14-летнего парней, которые, по данным следствия, подожгли трансформаторную подстанцию ​​в Харькове.".