Подросток-переселенец потерялся в лесу на Харьковщине, ему помогли копы

В Харьковской области правоохранители помогли 15-летнему парню добраться домой.

Об исчезновении несовершеннолетнего сына сообщила 35-летняя женщина, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Правоохранители выяснили, что парень со своей матерью переселенцы недавно переехали в село Слободка.

«Возвращаясь с рыбалки, юноша не сориентировался на местности и потерялся в лесу», — добавили в полиции.

Копы связались с парнем и оказали ему помощь. Никаких противоправных действий с ним не произошло.

Ранее 72-летний ВПЛ, проживающий в Харькове, вместе с женой пошел за «гуманитаркой», но на месте супруги потеряли друг друга. В полицию около 16:00 10 января обратилась жена исчезнувшего мужчины. С ним не было связи, а потому женщина не могла сама найти мужа. Его разыскивали до ночи. Мужчина ходил рядом с проезжей частью по улице Сумской и не мог найти дорогу домой.