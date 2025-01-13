Подросток-переселенец потерялся в лесу на Харьковщине, ему помогли копы
В Харьковской области правоохранители помогли 15-летнему парню добраться домой.
Об исчезновении несовершеннолетнего сына сообщила 35-летняя женщина, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Правоохранители выяснили, что парень со своей матерью переселенцы недавно переехали в село Слободка.
«Возвращаясь с рыбалки, юноша не сориентировался на местности и потерялся в лесу», — добавили в полиции.
Копы связались с парнем и оказали ему помощь. Никаких противоправных действий с ним не произошло.
Ранее 72-летний ВПЛ, проживающий в Харькове, вместе с женой пошел за «гуманитаркой», но на месте супруги потеряли друг друга. В полицию около 16:00 10 января обратилась жена исчезнувшего мужчины. С ним не было связи, а потому женщина не могла сама найти мужа. Его разыскивали до ночи. Мужчина ходил рядом с проезжей частью по улице Сумской и не мог найти дорогу домой.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: искали, ліс, лес, переселенец, подросток, полиция, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 13 января 2025 в 14:44;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области правоохранители помогли 15-летнему парню добраться домой.".