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Заблудился в Харькове: полиция ночью искала мужчину-переселенца

Общество 14:12   11.01.2025
Оксана Горун
Заблудился в Харькове: полиция ночью искала мужчину-переселенца Фото: Василий Голосный

72-летний ВПЛ, проживающий в Харькове, вместе с женой пошел за «гуманитаркой», но на месте супруги потеряли друг друга.

Подробности истории сообщили в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области. В полицию около 16:00 10 января обратилась супруга исчезнувшего мужчины. С ним не было связи, а потому женщина не могла сама найти мужа. Его разыскивали до ночи.

«В ходе патрулирования Шевченковского района города Харькова около 1:00 11 января сотрудники сектора противодействия домашнему насилию Харьковского районного управления полиции № 3 обнаружили 72-летнего разыскиваемого. Он ходил рядом с проезжей частью по улице Сумской и не мог найти дорогу домой», — проинформировали в ГУНП.

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Оказалось, что переселенец не ориентируется в Харькове, так как переехал в город после начала полномасштабного вторжения РФ — с временно оккупированной территории. Мужа вернули жене.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 11 января 2025 в 14:12;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "72-летний ВПЛ, проживающий в Харькове, вместе с женой пошел за «гуманитаркой», но на месте супруги потеряли друг друга".