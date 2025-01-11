Заблудился в Харькове: полиция ночью искала мужчину-переселенца

72-летний ВПЛ, проживающий в Харькове, вместе с женой пошел за «гуманитаркой», но на месте супруги потеряли друг друга.

Подробности истории сообщили в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области. В полицию около 16:00 10 января обратилась супруга исчезнувшего мужчины. С ним не было связи, а потому женщина не могла сама найти мужа. Его разыскивали до ночи.

«В ходе патрулирования Шевченковского района города Харькова около 1:00 11 января сотрудники сектора противодействия домашнему насилию Харьковского районного управления полиции № 3 обнаружили 72-летнего разыскиваемого. Он ходил рядом с проезжей частью по улице Сумской и не мог найти дорогу домой», — проинформировали в ГУНП.

Оказалось, что переселенец не ориентируется в Харькове, так как переехал в город после начала полномасштабного вторжения РФ — с временно оккупированной территории. Мужа вернули жене.