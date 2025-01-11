Заблукав у Харкові: поліція вночі шукала чоловіка-переселенця

72-річний ВПО, який проживає в Харкові, разом із дружиною пішов за “гуманітаркою”, але на місці подружжя втратило одне одного.

Подробиці історії повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області. До поліції близько 16:00 10 січня звернулася дружина зниклого чоловіка. З ним не було зв’язку, а тому жінка не могла знайти його самостійно. Чоловіка шукали до ночі.

“Під час патрулювання Шевченківського району міста Харкова близько 1:00 11 січня співробітники сектору протидії домашньому насильству Харківського районного управління поліції № 3 виявили 72-річного розшукуваного. Він ходив поряд з проїжджою частиною по вулиці Сумській та не міг знайти дорогу додому”, – поінформували в ГУНП.

Виявилося, що переселенець не орієнтується в Харкові, оскільки переїхав до міста після початку повномасштабного вторгнення РФ – з тимчасово окупованої території. Чоловіка повернули дружині.