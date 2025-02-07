Міняла сувенірні гроші на справжні: як на Харківщині обманювали пенсіонерів

44-річну жінку на Харківщині підозрюють у шахрайстві. За даними правоохоронців, вона ошукала літню жінку.

У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що фігурантка навідувалась до людей похилого віку та представлялася працівником газової служби.

«Вона розповідала людям про начебто наявну грошову реформу, котра передбачала заміну старих грошових купюр на нові», – розповіли правоохоронці.

Її жертвою стала мешканка селища Ков’яги. Фігурантка підмінила гроші потерпілої в сумі 30 тисяч гривень та 600 доларів на сувенірні купюри, зазначили у поліції.

Жінці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) ККУ. Наразі їй обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Якщо провину доведуть, жінці «світить» до трьох років тюрми.