В Волчанске FPV-дрон ударил рядом с пенсионером, приехавшим покормить собак

72-летний мужчина пострадал в городе Волчанск Харьковской области днем 22 марта в результате падения рядом российского FPV-дрона.

Пенсионер периодически ездит в город на велосипеде, чтобы покормить собак. В этот раз он стал жертвой российской атаки, сообщают в областной прокуратуре.

Мужчина получил осколочное ранение. Несмотря на это, он смог добраться до трассы, где ему помогли неравнодушные. Они довезли пострадавшего до блокпоста, где ему оказали первую помощь.

Начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УКУ).