В Волчанске FPV-дрон ударил рядом с пенсионером, приехавшим покормить собак
Фото: ukrinform.ua
72-летний мужчина пострадал в городе Волчанск Харьковской области днем 22 марта в результате падения рядом российского FPV-дрона.
Пенсионер периодически ездит в город на велосипеде, чтобы покормить собак. В этот раз он стал жертвой российской атаки, сообщают в областной прокуратуре.
Мужчина получил осколочное ранение. Несмотря на это, он смог добраться до трассы, где ему помогли неравнодушные. Они довезли пострадавшего до блокпоста, где ему оказали первую помощь.
Начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УКУ).
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: волчанск, новости Харькова, пенсионер, пострадавший, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 22 марта 2025 в 16:58;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "72-летний мужчина пострадал в городе Волчанск Харьковской области днем 22 марта в результате падения рядом российского FPV-дрона.".