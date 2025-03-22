У Вовчанську дрон ударив поруч із пенсіонером, який приїхав погодувати собак
Фото: ukrinform.ua
72-річний чоловік постраждав у місті Вовчанськ Харківської області вдень 22 березня внаслідок падіння поряд російського FPV-дрона.
Пенсіонер періодично їздить у місто на велосипеді, щоб погодувати собак. Цього разу він став жертвою російської атаки, повідомляють в обласній прокуратурі.
Чоловік отримав осколкове поранення. Попри це, він зміг дістатися траси, де йому допомогли небайдужі. Вони довезли постраждалого до блокпоста, де йому надали першу допомогу.
Розпочато досудове розслідування за фактом скоєння воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 ККУ).
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Березня 2025 в 16:58;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "72-річний чоловік постраждав у місті Вовчанськ Харківської області вдень 22 березня внаслідок падіння поряд російського FPV-дрона.".