Автомобиль наехал на 84-летнего мужчину в больнице на Харьковщине
ДТП произошло днем 27 февраля на территории медицинского учреждения в городе Чугуев, сообщили в Нацполиции.
53-летний водитель автомобиля ToyotaLandCruiser, двигаясь задним ходом, наехал на 84-летнего мужчину. Как установили следователи, водитель не убедился в безопасности маневра. Пенсионер в момент наезда стоял на месте и не ожидал опасности.
Пожилой мужчина, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, получил в результате наезда телесные травмы средней степени тяжести.
Следователи сообщили водителю о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения.
Полицейские уже завершили досудебное расследование и направили дело в суд. Обвиняемому грозит до 3 лет ограничение свободы с лишением права управлять машиной сроком до 3 лет.
Читайте также: РФ ударила по Чугуеву: среди пострадавших – копы, пропал свет (дополнено)
Новости по теме:
Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ДТП, наезд, Нацполиция, пенсионер, Чугуїв, Чугуев;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Автомобиль наехал на 84-летнего мужчину в больнице на Харьковщине», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
Дата публикации материала: 31 марта 2026 в 19:29;