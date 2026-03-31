Автомобиль наехал на 84-летнего мужчину в больнице на Харьковщине

Происшествия 19:29   31.03.2026
Оксана Якушко
ДТП произошло днем ​​27 февраля на территории медицинского учреждения в городе Чугуев, сообщили в Нацполиции.

53-летний водитель автомобиля ToyotaLandCruiser, двигаясь задним ходом, наехал на 84-летнего мужчину. Как установили следователи, водитель не убедился в безопасности маневра. Пенсионер в момент наезда стоял на месте и не ожидал опасности.

Пожилой мужчина, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, получил в результате наезда телесные травмы средней степени тяжести.

Следователи сообщили водителю о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения.

Полицейские уже завершили досудебное расследование и направили дело в суд. Обвиняемому грозит до 3 лет ограничение свободы с лишением права управлять машиной сроком до 3 лет.

  • • Дата публикации материала: 31 марта 2026 в 19:29;

