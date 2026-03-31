Автівка наїхала на 84-річного чоловіка у лікарні на Харківщині

ДТП сталося вдень 27 лютого на території медичного закладу у місті Чугуїв, повідомили у Нацполіції.

53-річний водій автомобіля ToyotaLandCruiser, рухаючись заднім ходом, наїхав на 84-річного чоловіка. Як встановили слідчі, водій не переконався у безпечності маневру. Пенсіонер у момент наїзду стояв на місці та не очікував небезпеки. Літній чоловік, відповідно до висновку судово-медичної експертизи, отримав внаслідок наїзду тілесні травми середнього ступеня тяжкості.

Слідчі повідомили водію про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху.

Поліціянти вже завершили досудове розслідування і скерували справу до суду. Обвинуваченому загрожує до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.