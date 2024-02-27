Все разбито и никого нет. Как живет 11-летний мальчик в Изюме посреди войны

До войны 11-летний Богдан любил играть в футбол. Теперь он мечтает о друзьях и снова ходить в школу. Историю жизни ребенка в Изюме в Харьковской области рассказали в UNICEF Ukraine.

Сегодня утром 11-летний Богдан выглянул в окно и увидел белые сугробы. Сначала мальчик обрадовался, потому что первый снег означает, что можно поиграть в снежки и слепить снеговика. Но быстро пришло понимание, что снег в его городе — это не только веселье, но и признак надвигающейся тяжелой зимы. Богдан живет в Изюме Харьковской области — городе, который за два года войны был разрушен почти полностью.

Его иссеченный обломками дом отапливается дровами, на покупку которых семья собирает деньги по копейке. Его школа разбита обстрелами и закрыта. Его одноклассники уехали из города. Так что в этой безрадостной реальности маленький Богдан опирается только на свои мечты и любовь к близким.

«Моя жизнь очень изменилась, когда началась война. Теперь я не хожу в школу, не хожу туда, где могут быть мины, не хожу далеко гулять с друзьями и не хожу купаться на реку летом. Также я стал больше слушаться бабушку и больше ей помогать».

Богдан сидит на своей кровати, что теперь стоит в кухне их маленького двухкомнатного домика, где он живет со своей бабушкой и старшей сестрой. Но мальчик относится с юмором к тому, что у него нет собственной спальни. «На кухне спать теплее, потому что здесь печка. Да и голодным не останешься», — шутит он.

В холодное время года вся жизнь парня ограничена этим домом и двором возле него. Из-за минной угрозы мальчик не уходит далеко от дома. Обучение в его регионе происходит только онлайн, так что все общение парня с учительницей и одноклассниками происходит через маленький экран телефона.

«Моя школа разбита. Мне бы хотелось ходить туда снова, чтобы видеться с друзьями и просто погулять. А онлайн тяжело, ведь может быть не света, не быть интернета», — сетует парень.

«Мне тяжело учиться с телефона, потому что он разряжается, плохо слышна учительница. Еще глаза устают и зрение портится».

Со всем тем Богдан пытается учиться хорошо и ценить доступ к обучению хотя бы в режиме онлайн. В прошлом году у него не было такой возможности, ведь у него не было даже мобильного телефона. Зимой после обнародования его истории на ресурсах ЮНИСЕФ неравнодушные люди послали Богдану теплые вещи, деньги на закупку дров и главное — подарили телефон. Поэтому сейчас мальчик пытается наверстать пропущенный из-за войны год занятий, особое внимание уделяя математике.

Будни в Изюме однообразны: после уроков Богдан убирает тетради в стол и идет помогать бабушке разжигать печку.

«Больше всего я люблю играть в футбол, но сейчас негде играть. Еще я люблю помогать. Я помогаю бабушке по дому — заметаю, рублю дрова, складываю их, приношу к печке», — рассказывает Богдан. Несмотря на свой возраст, мальчик занимается взрослыми бытовыми заданиями. К дровам он относится экономно, потому что с начала войны их постоянно не хватает. И поможет ли кто-то закупить их семье в этом году, неизвестно.

«Нам нужны дрова. Нам очень тяжело, потому что у нас их почти нет. У нас нет нормальной печи: она старенькая и разваливается».

Сейчас его бабушка Наталья Владимировна откладывает из своей пенсии деньги на топливо для обогрева, так что на покупку зимней одежды для Богдана и его сестры средств семье не хватает. Поэтому Богдан очень обрадовался полученному от ЮНИСЕФ набору зимней одежды. Помощь была оказана благодаря поддержке Бюро гуманитарной помощи USAID (BHA).

«Здесь есть желтая теплая куртка и обуви. Мне как раз подошли размеры», — говорит мальчик, перебирая коробку с зимними вещами.

В обновках Богдан планирует пойти в гости к своему лучшему другу живущему по соседству Ростиславу.

«Мой лучший друг – это мой сосед Ростик. Мы помогаем друг другу. Когда у нас было плохо с деньгами и продуктами, он делился со мной, угощал сладким», — рассказывает Богдан о том, как друг поддерживал его в начале полномасштабной войны. Упоминая о боевых действиях, мальчик начинает плакать.

«До войны Изюм был целым. Все ходили радостные, добрые, а теперь все разбито и никого нет. Многие друзья поехали».

Выпавшие на долю маленького Богдана испытания заставили его задуматься о выборе будущей профессии. Ребёнок, живущий в условиях гуманитарной катастрофы, знает цену помощи.

«Мне нравится профессия спасателя. Чтобы стать спасателем, нужно учиться, знать, где нельзя ходить, тушить пожары и главное — помогать людям».