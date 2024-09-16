Live
  • Пн 16.09.2024
  • Харьков  +28°С
  • USD 41.32
  • EUR 45.8

В Харькове задержали майора, подозреваемого в помощи уклонистам

Общество 15:14   16.09.2024
Виктория Яковенко
В Харькове задержали майора, подозреваемого в помощи уклонистам Фото: Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона

Правоохранители в Харькове сообщили о подозрении начальнику боевой подготовки воинской части, который, по версии следствия, помогал уклонистам бежать за границу.

По данным Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона, в июле к 43-летнему майору обратился знакомый с просьбой проконсультировать по поводу избежания мобилизации и возможности уехать за пределы страны. Подозреваемый сообщил, что благодаря его связям может помочь в пересечении границы с Румынией. За данную услугу знакомый должен был заплатить 32 тыс. долларов.

«Через несколько дней майор сообщил военнослужащему, что процедура пересечения госграницы изменилась и сейчас, благодаря связям с должностными лицами ВВК, ТЦК, может предложить решить вопрос о получении документов о временной непригодности к военной службе по состоянию здоровья и получить возможность беспрепятственного выезда за границу. Но указанное решение должностными лицами ТЦК и СП будет принято только при условии предоставления лично подозреваемым средств в размере 32 тыс. долларов», — добавили правоохранители.

Майора задержали «на горячем» – во время получения денег. Ему инкриминируют — содействие совершению незаконной переправки лиц через государственную границу Украины советами, предоставлением средств, совершенном по корыстным мотивам (ч. 3 ст. 332 УКУ).

Сейчас суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей.

01
Фото: Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона
03
Фото: Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона

Читайте также: Харьковского адвоката подозревают в помощи уклонистам за $7400

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
В Курской области ВС РФ начали контрнаступление не вовремя — Коваленко
В Курской области ВС РФ начали контрнаступление не вовремя — Коваленко
16.09.2024, 12:06
ВС РФ обстреляли своих из РСЗО в Волчанске — ОТГВ «Харьков»
ВС РФ обстреляли своих из РСЗО в Волчанске — ОТГВ «Харьков»
16.09.2024, 09:43
Решил конфликт гранатой: на Салтовке мужчина бросил в знакомого боевой снаряд
Решил конфликт гранатой: на Салтовке мужчина бросил в знакомого боевой снаряд
16.09.2024, 11:29
Ликвидация последствий удара по Дворцу спорта в Харькове: перекроют проезд
Ликвидация последствий удара по Дворцу спорта в Харькове: перекроют проезд
15.09.2024, 19:01
Из-за угрозы РФ для АЭС зима может стать переломной для Украины – POLITICO
Из-за угрозы РФ для АЭС зима может стать переломной для Украины – POLITICO
16.09.2024, 15:31
В Харькове бушует масштабный пожар: перекрыли дорогу (фото, видео)
В Харькове бушует масштабный пожар: перекрыли дорогу (фото, видео)
16.09.2024, 16:17

Новости по теме:

15:38
40 воинов на Харьковщине получат по 20 тыс. грн ко Дню защитников Украины
11:45
Пенсионер потерял сознание на остановке в Харькове: его спасали копы (видео)
21:30
Оборудование на 5 млн грн бесплатно получат предприниматели Харьковщины
09:43
Спасатель потерял жену и дом на Харьковщине: как ему помочь
21:45
8 мощных генераторов получила Харьковщина от немецких партнеров

Вы читали новость: «В Харькове задержали майора, подозреваемого в помощи уклонистам»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 16 сентября 2024 в 15:14;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители в Харькове сообщили о подозрении начальнику боевой подготовки воинской части, который, по версии следствия, помогал уклонистам бежать за границу.".