В Харькове задержали майора, подозреваемого в помощи уклонистам

Правоохранители в Харькове сообщили о подозрении начальнику боевой подготовки воинской части, который, по версии следствия, помогал уклонистам бежать за границу.

По данным Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона, в июле к 43-летнему майору обратился знакомый с просьбой проконсультировать по поводу избежания мобилизации и возможности уехать за пределы страны. Подозреваемый сообщил, что благодаря его связям может помочь в пересечении границы с Румынией. За данную услугу знакомый должен был заплатить 32 тыс. долларов.

«Через несколько дней майор сообщил военнослужащему, что процедура пересечения госграницы изменилась и сейчас, благодаря связям с должностными лицами ВВК, ТЦК, может предложить решить вопрос о получении документов о временной непригодности к военной службе по состоянию здоровья и получить возможность беспрепятственного выезда за границу. Но указанное решение должностными лицами ТЦК и СП будет принято только при условии предоставления лично подозреваемым средств в размере 32 тыс. долларов», — добавили правоохранители.

Майора задержали «на горячем» – во время получения денег. Ему инкриминируют — содействие совершению незаконной переправки лиц через государственную границу Украины советами, предоставлением средств, совершенном по корыстным мотивам (ч. 3 ст. 332 УКУ).

Сейчас суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей.