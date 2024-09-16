В Харькове задержали майора, подозреваемого в помощи уклонистам
Правоохранители в Харькове сообщили о подозрении начальнику боевой подготовки воинской части, который, по версии следствия, помогал уклонистам бежать за границу.
По данным Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона, в июле к 43-летнему майору обратился знакомый с просьбой проконсультировать по поводу избежания мобилизации и возможности уехать за пределы страны. Подозреваемый сообщил, что благодаря его связям может помочь в пересечении границы с Румынией. За данную услугу знакомый должен был заплатить 32 тыс. долларов.
«Через несколько дней майор сообщил военнослужащему, что процедура пересечения госграницы изменилась и сейчас, благодаря связям с должностными лицами ВВК, ТЦК, может предложить решить вопрос о получении документов о временной непригодности к военной службе по состоянию здоровья и получить возможность беспрепятственного выезда за границу. Но указанное решение должностными лицами ТЦК и СП будет принято только при условии предоставления лично подозреваемым средств в размере 32 тыс. долларов», — добавили правоохранители.
Майора задержали «на горячем» – во время получения денег. Ему инкриминируют — содействие совершению незаконной переправки лиц через государственную границу Украины советами, предоставлением средств, совершенном по корыстным мотивам (ч. 3 ст. 332 УКУ).
Сейчас суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей.
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- • Дата публикации материала: 16 сентября 2024 в 15:14;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители в Харькове сообщили о подозрении начальнику боевой подготовки воинской части, который, по версии следствия, помогал уклонистам бежать за границу.".