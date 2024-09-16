У Харкові затримали майора, якого підозрюють у допомозі ухилянтам

Правоохоронці у Харкові повідомили про підозру начальнику бойової підготовки військової частини, який, за версією слідства, допомагав ухилянтам тікати за кордон.

За даними Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону, в липні до 43-річного майора звернувся знайомий з проханням проконсультувати щодо підстав уникнення мобілізації та можливості виїхати за межі країни. Підозрюваний повідомив, що завдяки його зв’язкам, може посприяти у перетині кордону з Румунією. За дану послугу знайомий мав заплатити 32 тис. доларів.

«За кілька днів майор повідомив військовослужбовцю, що процедура перетину держкордону змінилась та наразі він, завдяки зв’язкам з посадовими особами ВЛК, ТЦК, може запропонувати вирішити питання щодо отримання документів про тимчасову непридатність до військової служби за станом здоров`я та отримати можливість безперешкодного виїзду за кордон. Але вказане рішення посадовими особами ТЦК та СП буде прийнято лише за умови надання особисто підозрюваному коштів сумою 32 тис. доларів», – додали правоохоронці.

Майора затримали «на гарячому» – під час отримання грошей. Йому інкримінують – сприяння вчиненню незаконного переправлення осіб через державний кордон України порадами, наданням засобів, вчиненому з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 ККУ).

Наразі суд обрав для підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.