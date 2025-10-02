У Харкові викрили посадовця ТЦК, який знімав чоловіків із розшуку – СБУ

Правоохоронці вважають, що 52-річний військовослужбовець, майор, який обіймав одну з керівних посад у районному ТЦК та СП, причетний до маніпуляцій у реєстрі «Оберіг».

Як повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, посадовець разом зі своїми підлеглими протягом липня та серпня вносив до інформаційної бази єдиного реєстру військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг» незаконні зміни.

«Він безпідставно видаляв з бази відмітки про те, що особи, які порушили правила військового обліку, перебувають у розшуку. Для цього зловмисник використовував персональний електронний ключ доступу до цієї бази», – розповіли в СБУ.

Загалом правоохоронці задокументували 29 фактів зняття з розшуку чоловіків призовного віку.

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 3 ст. 362 ККУ (несанкціонована зміна інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі, вчинена за попередньою змовою групою осіб, які мають право доступу до неї).

Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, раніше у Харкові затримали експравоохоронця. В обласній прокуратурі повідомляли, що за 14 тисяч доларів він та його спільник із Миколаєва обіцяли чоловіку допомогти втекти до Румунії чи Молдови. Колишній правоохоронець запевняв, що має налагоджений «маршрут» і надійних людей. Частину суми «клієнт» сплатив готівкою за транспортування до Вінниці. Решту, 12 тисяч доларів, мав перерахувати на криптогаманець спільнику харків’янина – жителю Миколаєва. Саме під час спроби перерахування цього співучасника й затримали. Слідом прийшли до колишнього правоохоронця. Наразі вони обидва під вартою.