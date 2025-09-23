Експравоохоронця затримали в Харкові: що він обіцяв за $14 тисяч

У Харкові викрили чергову схему незаконного виїзду за кордон ухилянтів.

Як з’ясували в Харківській обласній прокуратурі, у серпні в Харкові правоохоронець запропонував своєму знайомому, який перебував у розшуку за ухилення від явки до ТЦК, виїхати з України до Румунії або Молдови. Він запевнив, що має налагоджений маршрут і надійних людей.

«Спочатку чоловіка мали довезти до Вінниці, а далі переправити за кордон. За транспортування «клієнт» повинен був перерахувати 10 тис. грн, окремо передати водієві 2 тис. доларів, а після прибуття до Вінниці — ще 12 тис. доларів одному з учасників злочинної схеми — 29-річному мешканцю Миколаєву. Усі ці вимоги були виконані», – розповіли у прокуратурі.

19 вересня правоохоронці затримали 29-річного ймовірного співучасника, який перебував у пункті обміну валюти, де намагався перерахувати 12 тисяч доларів на криптогаманець як остаточну «оплату за переправлення».

«У Харкові був викритий та затриманий і сам експравоохоронець — із займаної посади на той час його вже було звільнено», – уточнили в прокуратурі.

Обом чоловікам повідомили про підозру у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). Їм вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Вони можуть вийти під заставу у понад пів мільйона грн.

Слідство триває.

Нагадаємо, раніше СБУ на Харківщині затримала члена експертної команди лікарів. Нова структура прийшла на зміну МСЕК лише на початку цього року. І от уже лікаря-хірурга підозрюють у торгівлі фіктивними інвалідностями. Фігурант справи – 41-річний медик. Він працює в стаціонарі одного з територіальних медоб’єднань регіону. Одночасно є експертом у команді з оцінювання повсякденного функціонування особи. За версією слідства, хірург організував схему, за якою люди безпідставно отримували або подовжували групи інвалідності. «Клієнтів» лікарю допомагав шукати знайомий – колишній правоохоронець. Оперативники СБУ задокументували, як ця парочка одержувала 3800 доларів.