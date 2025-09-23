Live
  • Вт 23.09.2025
  • Харків  +28°С
  • USD 41.38
  • EUR 48.73

Експравоохоронця затримали в Харкові: що він обіцяв за $14 тисяч

Суспільство 13:43   23.09.2025
Вікторія Яковенко
Експравоохоронця затримали в Харкові: що він обіцяв за $14 тисяч Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харкові викрили чергову схему незаконного виїзду за кордон ухилянтів.

Як з’ясували в Харківській обласній прокуратурі, у серпні в Харкові правоохоронець запропонував своєму знайомому, який перебував у розшуку за ухилення від явки до ТЦК, виїхати з України до Румунії або Молдови. Він запевнив, що має налагоджений маршрут і надійних людей.

«Спочатку чоловіка мали довезти до Вінниці, а далі переправити за кордон. За транспортування «клієнт» повинен був перерахувати 10 тис. грн, окремо передати водієві 2 тис. доларів, а після прибуття до Вінниці — ще 12 тис. доларів одному з учасників злочинної схеми — 29-річному мешканцю Миколаєву. Усі ці вимоги були виконані», – розповіли у прокуратурі.

схема для уклонистов
Фото: Харківська обласна прокуратура

19 вересня правоохоронці затримали 29-річного ймовірного співучасника, який перебував у пункті обміну валюти, де намагався перерахувати 12 тисяч доларів на криптогаманець як остаточну «оплату за переправлення».

«У Харкові був викритий та затриманий і сам експравоохоронець — із займаної посади на той час його вже було звільнено», – уточнили в прокуратурі.

Обом чоловікам повідомили про підозру у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). Їм вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Вони можуть вийти під заставу у понад пів мільйона грн.

Слідство триває.

схема для уклонистов
Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, раніше СБУ на Харківщині затримала члена експертної команди лікарів. Нова структура прийшла на зміну МСЕК лише на початку цього року. І от уже лікаря-хірурга підозрюють у торгівлі фіктивними інвалідностями. Фігурант справи – 41-річний медик. Він працює в стаціонарі одного з територіальних медоб’єднань регіону. Одночасно є експертом у команді з оцінювання повсякденного функціонування особи. За версією слідства, хірург організував схему, за якою люди безпідставно отримували або подовжували групи інвалідності. «Клієнтів» лікарю допомагав шукати знайомий – колишній правоохоронець. Оперативники СБУ задокументували, як ця парочка одержувала 3800 доларів.

Читайте також: Чергову схему з відстрочками «накрили» в Харкові: вартість «пакета послуг»

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Бути уважними рекомендує Синєгубов: що очікують у Харкові та області
Бути уважними рекомендує Синєгубов: що очікують у Харкові та області
23.09.2025, 14:17
Експравоохоронця затримали в Харкові: що він обіцяв за $14 тисяч
Експравоохоронця затримали в Харкові: що він обіцяв за $14 тисяч
23.09.2025, 13:43
Новини Харкова — головне 23 вересня: ситуація на фронті, палають ліси
Новини Харкова — головне 23 вересня: ситуація на фронті, палають ліси
23.09.2025, 13:58
Що відомо про евакуацію з Борової та чому людей просять виїжджати – ХОВА
Що відомо про евакуацію з Борової та чому людей просять виїжджати – ХОВА
23.09.2025, 09:56
Кенія розслідує факти можливого продажу своїх громадян у рабство РФ
Кенія розслідує факти можливого продажу своїх громадян у рабство РФ
23.09.2025, 10:45
Росіяни знову стверджують, що просуваються на півночі області – оцінка ISW
Росіяни знову стверджують, що просуваються на півночі області – оцінка ISW
23.09.2025, 07:17

Новини за темою:

11.09.2025
Сьогодні 11 вересня: яке свято та день в історії
08.08.2025
Причаїлися в кущах: харків’янина на кордоні помітив дрон (відео)
26.05.2025
ISW оцінив ситуацію біля кордону з Харківщиною та відповів Медведєву
21.05.2025
За кордон за $50 000: мешканець Харкова шукав клієнтів-ухилянтів
20.09.2024
Від них залежить оборона: на Харківщині привласнили земель на 30 млн грн

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Експравоохоронця затримали в Харкові: що він обіцяв за $14 тисяч»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 23 Вересня 2025 в 13:43;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові викрили чергову схему незаконного виїзду за кордон ухилянтів.".