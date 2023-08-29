Пилота из Харькова, погибшего на Житомирщине, посмертно повысили в звании

Трое военных пилотов, трагически погибших во ходе выполнения боевого задания на Житомирщине 25 августа, представлены к государственным наградам, сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

В соответствии с приказом командующего Воздушных сил ВСУ № 661 от 28 августа, майору из Киевской области Вячеславу Минке и майору с Полтавщины Сергею Проказину присвоены звания «подполковник» (посмертно), а капитану Андрею Пильщикову (позывной «Juice») из Харькова — звание «майор» (посмертно).