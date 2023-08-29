Пилота из Харькова, погибшего на Житомирщине, посмертно повысили в звании
Фото: ГПСУ
Трое военных пилотов, трагически погибших во ходе выполнения боевого задания на Житомирщине 25 августа, представлены к государственным наградам, сообщает командование Воздушных сил ВСУ.
В соответствии с приказом командующего Воздушных сил ВСУ № 661 от 28 августа, майору из Киевской области Вячеславу Минке и майору с Полтавщины Сергею Проказину присвоены звания «подполковник» (посмертно), а капитану Андрею Пильщикову (позывной «Juice») из Харькова — звание «майор» (посмертно).
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- • Дата публикации материала: 29 августа 2023 в 09:52;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трое военных пилотов, трагически погибших во ходе выполнения боевого задания на Житомирщине 25 августа, представлены к государственным наградам, сообщает командование Воздушных сил ВСУ.".