Live
  • Вт 29.08.2023
    • Харьков
  •   +25°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.52
    • 🟢

Пилота из Харькова, погибшего на Житомирщине, посмертно повысили в звании

Общество 09:52   29.08.2023
Елена Нагорная
Пилота из Харькова, погибшего на Житомирщине, посмертно повысили в звании Фото: ГПСУ

Трое военных пилотов, трагически погибших во ходе выполнения боевого задания на Житомирщине 25 августа, представлены к государственным наградам, сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

В соответствии с приказом командующего Воздушных сил ВСУ № 661 от 28 августа, майору из Киевской области Вячеславу Минке и майору с Полтавщины Сергею Проказину присвоены звания «подполковник» (посмертно), а капитану Андрею Пильщикову (позывной «Juice») из Харькова — звание «майор» (посмертно).

Читайте также: Активно призывал дать Украине F-16: на Житомирщине погиб пилот из Харькова

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Терехов показал, как в метро Харькова готовят классы для учебы детей (видео)
Терехов показал, как в метро Харькова готовят классы для учебы детей (видео)
28.08.2023, 19:57
Коваленко: почему 100-тысячное войско РФ под Купянском и Лиманом не движется
Коваленко: почему 100-тысячное войско РФ под Купянском и Лиманом не движется
29.08.2023, 09:32
Обстрелы россиян и подрыв трактора: Синегубов — о сутках на Харьковщине
Обстрелы россиян и подрыв трактора: Синегубов — о сутках на Харьковщине
29.08.2023, 08:31
Генштаб по Харьковщине: три авиаудара и обстрелы восьми населенных пунктов
Генштаб по Харьковщине: три авиаудара и обстрелы восьми населенных пунктов
29.08.2023, 07:13
Пилота из Харькова, погибшего на Житомирщине, посмертно повысили в звании
Пилота из Харькова, погибшего на Житомирщине, посмертно повысили в звании
29.08.2023, 09:52
«Гори-гори, вороженьку». В Харькове презентовали песню об уничтожении россиян
«Гори-гори, вороженьку». В Харькове презентовали песню об уничтожении россиян
28.08.2023, 23:36

Новости по теме:

08:54
Бойцы ГСЧС не смогли тушить пожары на Харьковщине из-за повторных обстрелов
08:31
Обстрелы россиян и подрыв трактора: Синегубов — о сутках на Харьковщине
07:13
Генштаб по Харьковщине: три авиаудара и обстрелы восьми населенных пунктов
23:36
«Гори-гори, вороженьку». В Харькове презентовали песню об уничтожении россиян
20:39
Технику рф за $25 млн уничтожили бойцы 92-й бригады из Харькова на Луганщине

  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Пилота из Харькова, погибшего на Житомирщине, посмертно повысили в звании»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 29 августа 2023 в 09:52;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трое военных пилотов, трагически погибших во ходе выполнения боевого задания на Житомирщине 25 августа, представлены к государственным наградам, сообщает командование Воздушных сил ВСУ.".