Пілота з Харкова, який загинув на Житомирщині, посмертно підвищили у званні
Троє військових пілотів, які трагічно загинули під час виконання бойового завдання на Житомирщині 25 серпня, представлені до державних нагород, повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.
Відповідно до наказу командувача Повітряних сил ЗСУ № 661 від 28 серпня, майору з Київщини В’ячеславу Мінці та майору з Полтавщини Сергію Проказіну присвоєні звання «підполковник» (посмертно), а капітану Андрію Пільщикову (позивний “Juice”) із Харкова – звання «майор» (посмертно).
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Серпня 2023 в 09:52;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Троє військових пілотів, які трагічно загинули під час виконання бойового завдання на Житомирщині 25 серпня, представлені до державних нагород, повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.".