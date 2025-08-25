Live
Махинации во время ремонта дороги в Валках: дело уже в суде

Общество 14:47   25.08.2025
Виктория Яковенко
Махинации во время ремонта дороги в Валках: дело уже в суде Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители передали в суд дело в отношении директора компании, которая в мае 2023 года взялась ремонтировать дорогу в Валках.

Договор о текущем ремонте дороги с ООО подписало коммунальное учреждение, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

«Несмотря на отсутствие у предприятия необходимой техники и квалифицированных работников, директор привлек к выполнению работ субподрядчиков. После этого он, действуя из корыстных мотивов, внес в акт выполненных работ заведомо ложные сведения, значительно завысив их стоимость», — выяснили правоохранители.

Установлено, что руководитель компании зная, что работы выполнены не в полном объеме, составил и подписал соответствующий документ, на основании которого на счет подрядчика перечислили бюджетные средства.

Фигуранту инкриминируют завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное в условиях военного положения, и внесение в официальные документы заведомо ложных сведений (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УКУ).

ремонт дороги в Валках
Фото: Харьковская областная прокуратура

Напомним, ранее в облпрокуратуре сообщали, что сумма ущерба составляет почти 600 тысяч гривен.

Автор: Виктория Яковенко
