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Ремонт дороги в Валках с убытком более чем в полмиллиона: кого подозревают

Общество 12:09   15.05.2025
Виктория Яковенко
Ремонт дороги в Валках с убытком более чем в полмиллиона: кого подозревают Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители сообщили о подозрении директору компании, которая в мае 2023 года взялась ремонтировать дорогу в Валках.

Договор о текущем ремонте дороги с ООО подписало коммунальное учреждение, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

«Директор ООО, достоверно зная, что работы выполнены не в полном объеме, составил и подписал соответствующий документ, на основании которого в дальнейшем на счет подрядчика были перечислены бюджетные средства», — отметили правоохранители.

Установлено, что фигурант завысил расходы на технику и использованные горюче-смазочные материалы. По подсчетам правоохранителей, сумма ущерба составляет около 600 тысяч гривен.

43-летнему фигуранту сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УКУ, добавили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Правоохранители устанавливают полный круг лиц, причастных к завладению бюджетными средствами.

ремонт дороги в Валках
Фото: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 15 мая 2025 в 12:09;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители сообщили о подозрении директору компании, которая в мае 2023 года взялась ремонтировать дорогу в Валках.".