Ремонт дороги в Валках с убытком более чем в полмиллиона: кого подозревают
Правоохранители сообщили о подозрении директору компании, которая в мае 2023 года взялась ремонтировать дорогу в Валках.
Договор о текущем ремонте дороги с ООО подписало коммунальное учреждение, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
«Директор ООО, достоверно зная, что работы выполнены не в полном объеме, составил и подписал соответствующий документ, на основании которого в дальнейшем на счет подрядчика были перечислены бюджетные средства», — отметили правоохранители.
Установлено, что фигурант завысил расходы на технику и использованные горюче-смазочные материалы. По подсчетам правоохранителей, сумма ущерба составляет около 600 тысяч гривен.
43-летнему фигуранту сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УКУ, добавили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Правоохранители устанавливают полный круг лиц, причастных к завладению бюджетными средствами.
Читайте также: Краска по 7500 грн за литр: смета на ремонт больницы в Харькове удивила ХАЦ
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: Валки, дорога, Нацполиция, подозрение, ремонт, Харьковская областная прокуратура;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Ремонт дороги в Валках с убытком более чем в полмиллиона: кого подозревают»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 15 мая 2025 в 12:09;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители сообщили о подозрении директору компании, которая в мае 2023 года взялась ремонтировать дорогу в Валках.".