Ремонт дороги в Валках с убытком более чем в полмиллиона: кого подозревают

Правоохранители сообщили о подозрении директору компании, которая в мае 2023 года взялась ремонтировать дорогу в Валках.

Договор о текущем ремонте дороги с ООО подписало коммунальное учреждение, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

«Директор ООО, достоверно зная, что работы выполнены не в полном объеме, составил и подписал соответствующий документ, на основании которого в дальнейшем на счет подрядчика были перечислены бюджетные средства», — отметили правоохранители.

Установлено, что фигурант завысил расходы на технику и использованные горюче-смазочные материалы. По подсчетам правоохранителей, сумма ущерба составляет около 600 тысяч гривен.

43-летнему фигуранту сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УКУ, добавили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Правоохранители устанавливают полный круг лиц, причастных к завладению бюджетными средствами.