Краска по 7500 грн за литр: смета на ремонт больницы в Харькове удивила ХАЦ

За 3,5 миллиона гривен планируют провести реставрационный ремонт в офтальмологическом корпусе Харьковской областной клинической больницы, который является памятником архитектуры местного значения. В ОО «Харьковский антикоррупционный центр» утверждают, что стоимость стройматериалов завышена, некоторых позиций — в несколько раз, поэтому общая переплата может достигать сотен тысяч гривен.

Прежде всего активисты отмечают, что это уже четвертый договор на реставрацию памятника архитектуры за время полномасштабного вторжения. Общая стоимость всех соглашений — более 100 миллионов гривен.

Новый ремонт, согласно данным в системе Prozorro, департамент капитального строительства ХОВА подписал с фирмой «Дрогон Эко». Сначала соглашение было на 3,9 миллиона гривен, впоследствии его уменьшили до 3,5 миллиона, однако завышенные позиции в смете остались, констатируют в ХАЦ.

Например, арматура 10-12 мм в смете прописана по 51 тысяче гривен за тонну, хотя в Харькове ее продают по 34,7 тысячи гривен за тонну.

Цена влагостойкого гипсокартона в смете — 256 гривен за квадратный метр.

Однако его рыночная стоимость — 470 гривен за лист или 156 гривен за квадратный метр.

Больше всего активистов поразила стоимость латексной акриловой краски Fluger Flutex — 7500 гривен за литр.

Скрин из публикации ОО «ХАЦ»Для сравнения, 10-килограммовое ведро такой краски стоит 5000 гривен.

Лак VOC K9570 продают по 2500 гривен за литр, в смете он прописан по 4600 гривен.

Также для больницы прописали квадратный метр линолеума Grabo Gymfit 65 7483-00-275 по 1574 гривен. В «Эпицентре» он стоит 1124 гривен за квадратный метр.

В смете вдвое завышена цена на цемент, продолжают в ХАЦ. Тонна цемента для ремонта больницы марки М400 «Хайдельберг» стоит 12535 гривен, а в магазине — вдвое дешевле: 6240 гривен за тонну или 156 гривен за мешок.

Термообработанная плитка из гранита Покостовского месторождения прописана в смете по 2500 гривен за квадратный метр, а на базах строительных материалов плитка таких же размеров стоит 1380 гривен за квадратный метр.