Две железнодорожные больницы в Харькове отдают области: Синегубов — о планах

Кабмин поддержал решение о передаче Харьковских клинических больниц на железнодорожном транспорте №1 и №2 в совместную собственность громад Харьковской области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Сейчас на Харьковщине есть насущная необходимость в создании уникального центра — сверхмощного учреждения здравоохранения, который будет оказывать высокоспециализированную медицинскую помощь больным с сердечно-сосудистой и кардио-цереброваскулярной патологиями», — пояснил такое решение Синегубов.

По его словам, именно на базе Харьковской клинической больницы № 1 планируют создать Центр сердца, который должен усилить качество лечения и диагностики болезней сердца, а также оказание помощи при остром инсульте.

На базе Харьковской клинической больницы № 2 хотят создать многопрофильное медучреждение, которое в дальнейшем включат в сеть Харьковского госпитального округа.

Начальник ХОВА добавил, что вопрос о принятии указанного имущества в совместную собственность громад рассмотрят на сессии областного совета. Одновременно планируют создать КНП, утвердить уставы, назначить руководителей и закрепить имущество за вновь созданными медучреждениями на праве оперативного управления с трудоустройством работников больниц «Укрзалізниці».

Отметим, что письмо к Министерству инфраструктуры председатель ХОВА Олег Синегубов и глава облсовета Татьяна Егорова-Луценко подписали в январе 2022 года. В документе отмечалось, что обе больницы используются не в полном объеме своего потенциала. Кроме того, часть помещений нуждается в ремонте, а оборудование — в обновлении.



Документ: sq.com.ua