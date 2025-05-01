Две железнодорожные больницы в Харькове отдают области: Синегубов — о планах
Кабмин поддержал решение о передаче Харьковских клинических больниц на железнодорожном транспорте №1 и №2 в совместную собственность громад Харьковской области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Сейчас на Харьковщине есть насущная необходимость в создании уникального центра — сверхмощного учреждения здравоохранения, который будет оказывать высокоспециализированную медицинскую помощь больным с сердечно-сосудистой и кардио-цереброваскулярной патологиями», — пояснил такое решение Синегубов.
По его словам, именно на базе Харьковской клинической больницы № 1 планируют создать Центр сердца, который должен усилить качество лечения и диагностики болезней сердца, а также оказание помощи при остром инсульте.
На базе Харьковской клинической больницы № 2 хотят создать многопрофильное медучреждение, которое в дальнейшем включат в сеть Харьковского госпитального округа.
Начальник ХОВА добавил, что вопрос о принятии указанного имущества в совместную собственность громад рассмотрят на сессии областного совета. Одновременно планируют создать КНП, утвердить уставы, назначить руководителей и закрепить имущество за вновь созданными медучреждениями на праве оперативного управления с трудоустройством работников больниц «Укрзалізниці».
Отметим, что письмо к Министерству инфраструктуры председатель ХОВА Олег Синегубов и глава облсовета Татьяна Егорова-Луценко подписали в январе 2022 года. В документе отмечалось, что обе больницы используются не в полном объеме своего потенциала. Кроме того, часть помещений нуждается в ремонте, а оборудование — в обновлении.
Документ: sq.com.ua
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- Категории: Политика, Харьков; Теги: больница, кабмин, медицина, новости Харькова, сесія, сессия, синегубов, Харьковский областной совет;
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- • Дата публикации материала: 1 мая 2025 в 10:20;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Кабмин поддержал решение о передаче Харьковских клинических больниц на железнодорожном транспорте №1 и №2 в совместную собственность территорий и громад Харьковской области".